Genshin Impact se na iOS dočkal dalšího velkého rozšíření

Genshin Impact byl obrovským překvapením roku 2020. Hra, která čelila před vydáním neustávající kritice kvůli své zjevné podobnosti s nintenďáckým hitem The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ale dokázala uhranout desítky milionů hráčů, a i přes rok po svém vydání stále hlásí neuvěřitelné zisky. Vděčí za to určitě i skutečnosti, že vývojáři ze studia Mihoyo nespí na vavřínech a pravidelně zásobují hráče velkými updaty, jež do hry přinášejí stále nové postavy a značně rozšiřují mapu herního světa. Poslední z takových velkých aktualizací dorazila do hry tuto středu. Update s číselným označením 2.4 se jmenuje Fleeting Colors in Flight, a jak je už dobrým zvykem, doprovází ho i krásný cinematický filmeček.

Fleeting Colors in Flight do hry přináší novou oblast Enaknomiya a přidává k tomu dvě zcela nové postavy, Shenhe a Yunjin, a spoustu dalších kosmetických doplňků, ale samozřejmě i řadu nových questů posouvajících hlavní příběhovou linii. Na strašidelně dlouhý seznam všemožných změn, kompenzací a přídavků se můžete v úplnosti podívat na oficiálních stránkách vývojářů. Ti, kteří nevyužili možnost si update předběžně stáhnout musí počítat s tím, že je dost veliký – aplikace po vás bude chtít stáhnout přes tři gigabajty dat. Pokud ještě Genshin Impact nehrajete, ale chtěli byste si ho vyzkoušet, můžete si ho zdarma stáhnout z App Storu.