Apple vylepší AirTagy, nově půjdou hůř využít ke sledování osob

Přestože mají AirTagy velký potenciál zlepšit naše životy, pravdou je, že je lze bohužel využít i ke zcela opačným účelům. Kromě sledování předmětů jsou totiž v poslední době čím dál častěji využívány ke sledování automobilů za účelem krádeže či v horším případě ke sledování lidí. A jelikož již množství těchto incidentů dle všeho přesáhlo v očích Applu únosnou mez, rozhodl se nyní konat.

Před pár hodinami Apple skrze tiskovou zprávu světu oficiálně oznámil, že s nynějším zneužíváním AirTagů pro nelegální účely není absolutně spokojen a proto své lokalizátory pomocí softwarové aktualizace vylepší o řadu dalších bezpečnostních novinek za účelem jejich zneužívání vymýtit, nebo alespoň dostat na únosnou mez. V plánu má konkrétně nasazení nového informačního okna, které uživatelům vyskočí vždy při spárování nového AirTagu s jejich iPhonem, které bude informovat o tom, že AirTagy neslouží ke sledování osob a že jsou hlavně navrženy tak, aby v případě nelegálního používání posloužily k vypátrání jejich majitele a jeho následného potrestání. To ale není ani zdaleka vše.

Fotogalerie AirTag LsA 6 AirTag LsA 5 AirTag LsA 4 AirTag LsA 3 +3 fotky AirTag LsA 2 AirTag LsA 1 Vstoupit do galerie

Apple chystá pro AirTagy aktualizaci firmwaru, která je nově umožní vyhledávat přes místní hledání (tedy precizní hledání s přesností na centimetry pomocí UWB) i lokalizátory nespárované s telefonem. To jinými slovy znamená, že jakmile vás iPhone upozorní na to, že můžete být potenciálně sledováni cizím AirTagem, bude nově k dispozici možnost jej přes místní vyhledání snáz najít a v případě potřeba deaktivovat. Rozhodně se tedy jedná o užitečnou vychytávku, která má velký potenciál zvýšit bezpečnost obětí sledování. Krom toho Apple nově spáruje zvuková upozornění s upozorněními vizuálními skrze push notifikace. To totiž v současnosti nevyužívá, čehož nyní využili zloději a začali zbavovat AirTagy ve velkém jejich reproduktorů, čímž výrazně snižují jejich šanci na odhalení, jelikož zvuková výstraha nepřichází zároveň s vizuální.

Posledním větším upgradem AirTagu je využití maximální hlasitosti jeho reproduktoru pro více případů, aby tak byl opět snáze dohledatelný. V současnosti je tónová sekvence nastavena tak, že začíná na nižší hlasitosti a postupně se zvyšuje, což je opět jeden z možných důvodů horšího dohledání AirTagu v případě, že je jím někdo sledován.

Ačkoliv Apple neuvedl, kdy přesně bychom se měli vylepšení AirTagů v podobě nového firmwaru dočkat, je velmi pravděpodobné, že s jeho rozšiřováním buď začne v nejbližších dnech, nebo již dokonce začal. Firmwary se totiž instalují do AirTagů automaticky, takže si jejich vydání leckdy svět všimne až pár dní či týdnů poté, co vyšly. Snad tedy budou všechny nové funkce fungovat dle představ Applu a my díky nim budeme v budoucnu číst mnohem méně příběhů o tom, že byly AirTagy zneužity ke zločinům.

AirTagy lze zakoupit například zde