Apple AirTagy za necelých 563 Kč na MP.cz jsou zpět!

Komerční sdělení: Lokalizátory AirTag se těší prakticky od svého představení mezi jablíčkáři velké popularitě. Jejich využitelnost je totiž velmi široká a užitečnost vysoká, takže si rychle našli místo v životě nejednoho z nich. Určitý háček je sice v jejich vyšší ceně, kterou navíc Apple před čase ještě navýšil, nicméně stále na ně lze čas od času narazit za super podmínek. Přesně to je i případ nynější akce na Mobil Pohotovosti.
Tento prodejce nyní zlevnil konkrétně čtyřbalení AirTagů za parádních 2249 Kč. Standardní cena tohoto balení je přitom na Apple Online Store 2990 Kč, na MP.cz je to pak 2249 Kč. Díky této slevě se tedy dostanete na cenu 562 Kč za jeden kus AirTagu, což už je hodně zajímavá částka – tím spíš, když si člověk uvědomí, že za tuto cenu lze v současnosti sehnat maximálně tak lokalizátory, které nedisponují podporou místního hledání. AirTag se tedy nyní zkrátka a dobře vyplatí víc než kdy předtím. Je tedy rozhodně o co stát.
Diskuze k článku
Diskuze není pro tenhle článek otevřena.