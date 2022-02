Tesla plánuje vlastní App Store pro svá auta

Svět digitálních obchodů s aplikacemi se zřejmě již brzy rozroste o dalšího člena, byť mírně odlišného. Na světlo světa se totiž dostaly před pár hodinami informace o tom, že o vývoj vlastního obchodu s aplikacemi usiluje nyní i automobilka Tesla, přičemž jím nebude cílit na mobily, tablety či počítače, ale na své elektromobily.

Podívejte se na Tesla Cybertruck cybertruck na pousti Původní koncept Tesly Cybertruck cybertruck s vleckou cybertruck telo cybertruck z boku +4 fotky cybertruck zezadu cybertruck_tesla1 cybertruck_tesla2 Vstoupit do galerie

Vize Tesly má být ve své podstatě naprosto jednoduchá. Vývojářům má konkrétně poskytnout prostor pro distribuci jejich aplikací, které bude možné stahovat do vozu a uzpůsobovat si jimi například jeho displej a tak podobně. Obecně se tedy dá říci, že by díky tomu měly být elektromobily Tesla v budoucnu daleko uživatelsky přívětivější než je tomu nyní, což by mohlo zvýšit i zájem o ně. Ostatně, něco podobného by Tesla nabízela vůbec jako první automobilka světa, což by jí zcela určitě zajistilo velmi slušný věhlas.

Jelikož jsou informace o snahách Tesly vytvořit vlastní “App Store” velmi čerstvé a dost obecné, je naprosto jasné, že k realizaci je ještě daleko a že tedy svět od představení celého projektu dělí ještě dlouhá doba. Pokud by se ale Tesle podařilo jejím nápadem “pobláznit” dostatečné množství vývojářů, kteří budou mít chuť pro ní aplikace tvořit, mohla by tím klidně odstartovat další malou automobilovou revoluci. Nechme se tedy překvapit, jak se svou vizí Tesla nakonec naloží.