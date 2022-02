Niceboy ION SmartScale: Chytrá osobní váha, která měří 12 tělesných parametrů

Tisková zpráva: Niceboy ION SmartScale je schopna měřit 12 tělesných parametrů a vytvořit profily až osmi osob. Váhu je možné propojit s mobilní aplikací Niceboy ION. Nabízí možnost uložit si data o věku, výšce i pohlaví a díky propojení s aplikací pak lze zaznamenávat pokroky v rozmezí dnů až měsíců.

Chytrá váha s komplexní analýzou dvanácti tělesných parametrů

Pouhá hmotnost není pro představu o tělesné kondici zcela dostačující. Pro přesnější obraz je potřeba znát i další parametry. Kromě tělesné váhy dokáže chytrá váha Niceboy ION SmartScale analyzovat jedenáct dalších parametrů včetně množství tuku či svalové hmoty, metabolického věku, BMI a dalších. Nová ITO technologie garantuje vysokou přesnost měření s odchylkou maximálně 50 gramů. Tělesné hodnoty měří Niceboy ION SmartScale za použití bioelektrické impedance (BIA), díky které váha získává detailní obrázek o kompozici i celkové kondici těla. Nosnost váhy je až 180 kg.

Mobilní aplikace Niceboy ION nabídne statistiky a sledování plnění cílů

Mobilní aplikace Niceboy ION zpracovává každé vážení do podrobných statistik a vývojových trendů. S možností nastavení cílů lze sledovat jejich plnění v různých časových úsecích. Do mobilní aplikace Niceboy ION se může přidat až 8 unikátních uživatelů. Váha pak uživatele sama rozezná a do mobilní aplikace odešle jeho údaje pro individuální statistiky i trendy. Může se tak vzájemně podporovat klidně celá rodina, protože v mobilní aplikaci lze naměřená data mezi uživateli sdílet. Aplikace také podporuje sdílení údajů s Google Fit, Fitbit a Apple Health.

Souhrn klíčových vlastností:

Aplikace Niceboy ION

Měří a zaznamenává 12 tělesných parametrů

Nosnost 180 kg

Skleněné provedení ve dvou barevných variantách (černá/bílá)

Připojení přes Bluetooth

Automatické zapnutí a vypnutí

Možnost měření více osob (vytvoření až 8 profilů)

Sdílení s přáteli

Propojení s Google Fit a Fitbit

