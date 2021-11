Recenze robotického vysavače Niceboy iON Charles i9: Rozlučte se s klasickým vysáváním

Abych řekl pravdu, před touto recenzí jsem neměl s robotickými vysavači žádnou zkušenost. Vím, že se nejedná o žádný „výkřik poslední doby“, nicméně se mi tento trend vyhnul, a i nadále jsem byl nucen vysávat a vytírat zem jako prachobyčejný „mudla“. Spousta mých známých již něco podobného ale doma má a prozatím jsem vždy slyšel samou chválu. Jakmile jsem se tedy dozvěděl, že mám možnost robotický vysavač vyzkoušet, velice jsem se začal na tento úkol těšit. Možná si řeknete, že společnost Niceboy na našem trhu úřaduje především v segmentu bezdrátových sluchátek, chytrých náramků, reproduktorů či třeba akčních kamer. Nedávno ovšem zabrouzdali i do sfér chytré domácnosti. Do rukou se mi tak dostal robotický vysavač Niceboy iON Charles i9, který, vzhledem k možnostem vysavače, přichází s lákavou cenou.

Setkali-li jste se v minulosti s nějakým produktem od společnosti Niceboy, pravděpodobně jste zvyklí na nějakou barevnou kombinaci balení, přičemž v poslední době se jedná převážně o bílou a žlutou. V tomto případě se žádné grafické ovace nekonají, jelikož elektrický vysavač dorazí v kartónové krabici s černými náčrtky. Z pohledu na balení se dozvíte malé množství technických specifikací. To zajímavé se pochopitelně skrývá uvnitř. V balení totiž naleznete Niceboy iON Charles i9, nabíjecí základnu, filtr, pár bočních kartáčů, adaptér, nádrž na vodu, součást s hadrem, součást se zadním otvorem a manuál, jenž lze označit za velmi povedený, a bez kterého budou první kroky pro nováčky téměř nemožné.

Než se pustíme do samotného popisu, podívejme se na technické specifikace. Jedná se o robotický vysavač se systémem AQUADirect mopování (dávkování vody), jenž lze ovládat za pomoci mobilní aplikace. Hodí se na všechny typy podlah, přičemž díky kartáči Animal Brush neuniknou vysavači ani zvířecí chlupy. Dále Niceboy iON Charles i9 disponuje LiDARem, vysokým sacím výkonem 2500 Pa se systémem Hurricane PRO, třístupňovým filtrovacím systémem s HEPA filtrem, podporou hlasových asistentů či prevencí nárazů do překážek a pádu ze schodů s technologií Red SENS. Rozměry tohoto robota jsou 346 x 340 x 99 milimetrů a hmotnost přibližně 3,1 kg. Dále se tento kousek může chlubit Wi-Fi, baterií o kapacitě 5000 mAh, výkonem 40W a objemem vodní a prachové nádrže o velikosti 450 mililitrů. Vysavač na vás bude i mluvit, a to česky, slovensky nebo anglicky. Jeho baterie zvládá úklid o délce až 120 minut. Hodí se tedy i na úklid většího prostoru. Dostane se i do těžko přístupných míst a překoná překážky o výšce až 1,5 centimetru.

Pokud jste se v minulosti setkali s nějakým robotickým vysavačem, design vás v tomto případě rozhodně nepřekvapí. Jako snad u všech obdobných zařízení se zde setkáváme s tvarem disku. Vzhledem k potřebám stroje je tento kousek vyhotoven z plastu, ovšem i tak se dá říct, že vypadá velmi dobře. Na jeho horní straně vidíte radarový snímač, logo společnosti a dvě tlačítka, přičemž jedno je na zapnutí/vypnutí stroje, a druhé dá přístroji příkaz k návratu do nabíjecího doku. Horní část je odklopitelná a slouží k vložení nádrže na odpad nebo na vodu. Na bočních stranách narazíte na infračervené senzory, snímače kolize a vyrovnání, senzory stěny a výfukový ventil. Spodní strana patří kolečkům, kartáčkům a případně hadrům.

Předně je třeba říct, že Niceboy iON Charles i9 je možné používat i bez aplikace. Kam ho zkrátka dáte a zapnete, tam uklidí. Pro maximalizaci potenciálu je ale vhodné stáhnout aplikaci Niceboy ION. Aplikace je zdarma jak v Google Play, tak App Store. Nalezení vysavače je velmi jednoduché a tento krok vám zabere jen pár desítek sekund. Jakmile elektrický vysavač spárujete (stisknutím obou tlačítek na vysavači a následném odkliknutí v aplikaci) po klinutí na něj v aplikaci jako první uvidíte jím naskenovanou mapu. Samozřejmě ale za předpokladu, že už byla uklizena a naskenovaná místnost. Tu si sám vytvoří během úklidu. V aplikaci vidíte, kudy projel i jeho současný stav baterie. Mapu můžete taktéž upravovat. Můžete vytvořit „červené zóny“, kudy robot nepojede. Lez tak zabránit vjezdu do konkrétních prostorů a efektivně tak například zabránit scénáři, kdy vysavač vjede do misky vašemu mazlíčkovi. Je zde možné také zvolit sílu sání či množství použité vody. Dále jde vytvářet časové plány, nastavovat jazyk, hlasitost hlasu, hledat zařízení, prohlížet záznamy úklidu nebo ovládat robota manuálně. Taktéž zde vidíte stav spotřebního materiálu v podobě životnosti filtru, bočního kartáče, válcového kartáče a mopu. Jakmile životnost klesne na nulu, budete vyzváni ke kontrole a čištění. Aplikace je skvěle přehledná a kompletně v češtině.

Než začnete vysavač používat, je třeba učinit několik nezbytných kroků. Prvně je na místě vytáhnout dokovací stanici a zapojit ji do elektřiny. U samotného vysavače je třeba po otevření jeho horního víka vydělat těsnění a odstranit plastový kryt z filtru nádoby pro odpad. To je celé, co je třeba pro první vysávání učinit. Niceboy iON Charles i9 je v tomto bodě již připraven na práci. Nemusíte tedy nic montovat, rozebírat a podobně, což je rozhodně velkým pozitivem. Vysavač je poté třeba zapnout a poslechnout si hlášení, že je připraven. V aplikaci je následně na místě spárovat zařízení s vysavačem (pokud ji chcete používat), zvolit Wi-Fi síť a naťukat heslo. Pak můžete zařízení ovládat i na dálku za pomoci internetu. Jak už jsem ale řekl, aplikace není třeba. Stačí pouze zmáčknout hlavní tlačítko a robot si poradí.

Jakmile dáte vysavači pokyn (ať už přes tlačítko či aplikaci) k vysávání, vyjede z dokovací stanice, rozhlédne se po okolí, a začne. Prvním krokem je vytyčení si hranic konkrétní místnosti. Následně ji projede všemi možnými směry. Poté pokračuje do další a systematicky tak, dokud neprojede celý byt či dům. Omezením jsou pro něj jen zavřené dveře, vyšší překážky, propadliny, ze kterých by mohl spadnout, či červené zóny nastavitelné v aplikaci. Taktéž ale můžete v aplikaci nastavit režim „Zóna“ a vytyčit mu prostor, kde se pohybovat má. Na samotném procesu vysávání asi není co popisovat. Robot si zkrátka a dobře bude jezdit, dokud nebude dílo hotovo. Občas je ale třeba vaší asistence. Jelikož máme v bytě koberce, chytrý vysavač občas nasál nějakou nitku, která se mu zamotala do kartáče. V takovém případě promluví a řekne, s čím má problém, a práci přeruší. Samozřejmě vám dojde taktéž notifikace o poruše. Občas budete také svědky hlášek, kdy vám bude vysavač během práce vykládat, že ho úklid baví. Rozhodně ho lze ale pochválit za hlášení chyb či například proseb o očištění senzorů. Jakmile jeho baterie klesne na 20 %, vyhlásí, že je unavený a pojede si dobít baterie. To se vám stane pravděpodobně při prvním používání, jelikož mi vysavač dorazil s asi 60 % baterie. Jakmile douklízí, ohlásí konec práce a zamíří zpátky do dokovací stanice. Pokud mu ji schováte během úklidu, nevadí. Vysavač ji najde. Problém může nastat, když jej přemístíte během chvíle, co je vypnutý. V tomto případě si totiž musí znovu načíst mapu. O žádný problém se nejedná za předpokladu, že nemáte v mapě vytyčené červené zóny, jelikož je v tu ránu zapomene. Výrobce uvádí, že hlučnost stroje je maximálně 65 dB, což rozhodně není mnoho a Niceboy iON Charles i9 je tišší než obyčejné domácí vysavače.

Vysavač se hodí také na čištění podlah. Jelikož máme doma ale pouze koberce, tuto funkci jsem nevyzkoušel tak, jak bych si přál. Omezen jsem byl pouze na společné prostory ve vchodě panelového domu. Zde byl i nějaký náznak šmouh a nutno říct, že si s tím stroj poradil velmi dobře. Během úklidu projel prostor o velikosti menší místnosti a vody mu z nádrže skoro neubylo. Domnívám se tedy, že dokáže vytřít celý byt. Po práci bude vhodné mop vyprat. Je však třeba připomenout, že Charles stačí pouze na běžný úklid. Nepočítejte tedy s tím, že vám vytře podlahu například po malování. Při vytírání navíc o něm téměř nevíte. Během testování úklidu na chodbě byl také řádně otestován senzor proti pádu. Ze schodů vám tedy rozhodně nesjede.

Dovoluji si tvrdit, že Niceboy iON Charles i9 je strojem pro každého. Všichni totiž občas musíme vysát či vytřít. S robotickým vysavačem od společnosti Niceboy tak můžete dát sbohem klasickým mopům a vysavačům. Ovládání stroje je velmi jednoduché a jeho činnost je spolehlivá a efektivní. Těžko se mi hledají negativa. Jestliže tedy přemýšlíte nad chytrým vysavačem, je tento stroj pro vás jako dělaný. Jedná se o nejlepší model, který má společnost Niceboy v nabídce. Jeho cena je 10 990 korun, za kterou rozhodně stojí.