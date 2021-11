Chytrá domácnost nebyla nikdy dostupnější: Seznamte se s Niceboy ION

Komerční sdělení: Nový koncept Niceboy ION je tady! Přivítejte jeho chytré spotřebiče a pozvěte svou domácnost do budoucnosti! Kdo by nechtěl přijít do bytu s čerstvě vytřenou podlahou, příjemným osvětlením a konvicí, která právě uvařila vodu na čaj? „Niceboy ION přináší chytré spotřebiče, které vám ušetří čas, peníze a zpříjemní život. Není to žádná složitá věda určená pouze pro technické nadšence, ale inteligentní řešení, které zvládne zapojit a používat opravdu každý,“ říká Jan Trnka, marketingový ředitel značky.

Chytrá domácnost na povel

Co to vlastně je Smart Home? Jednoduše je to chytrá domácnost, jejíž součástí jsou vzájemně propojené elektrické přístroje, které lze ovládat pomocí mobilní aplikace. Dnes je navíc obvykle její součástí i hlasový asistent, který umožňuje ovládat přístroje pomocí hlasových pokynů. Cílem chytré domácnosti je především zjednodušit některé činnosti, snížit spotřebu elektrické energie, ušetřit peníze a celkově jejím uživatelům maximálně ulehčit život.

Jak to funguje v praxi?

Všechny chytré výrobky do domácnosti Niceboy ION jsou ovládány pomocí jedné jediné aplikace a mají hlasového asistenta, můžete je tak ovládat mobilem třeba z pohodlí gauče. „Každý chytrý spotřebič je sám o sobě pomocníkem, ale co se stane, když je v jedné aplikaci můžete propojit a jejich funkce zkombinovat? Vítejte v budoucnosti, kde stačí dát hlasovému asistentovi jeden povel a vaše domácnost udělá vše, co jste jí nařídili,“, dodává Jan Trnka.

Výhodou aplikace je i ovládání na dálku, pokud chcete třeba zapnout robotický vysavač z pohodlí kanceláře na druhé straně města, i to je možné.

Staňte se režisérem vlastní domácnosti

V aplikaci si navíc můžete nastavit i takzvané scénáře, tedy šablony, podle kterých se mají chytré spotřebiče chovat v určitých situacích tak, aby vám zpříjemnily den. Podívejte se na pár příkladů takových scénářů pro váš lepší život.

Ráno přesně podle vás

Ráno vstanete, a když rozsvítíte lampičku s chytrou žárovkou, dá vaše aplikace povel chytré konvici, aby začala vařit vodu. V obýváku a kuchyni vás pak přivítá příjemně tlumené světlo, které se během dvaceti minut rozsvítí naplno. Znamená to, že vaše probouzení bude plynulé a příjemné, žádný šok a start z nuly na sto.

Odcházím, můžete začít

Také ráno rychle vyletíte ze dveří a až v práci vám dojde, že jste nechali všude rozsvíceno a že vás doma pak čeká úklid po chlupatých domácích mazlíčcích? S aplikací, která propojuje chytré spotřebiče, to bude úplně jinak. Stačí zapnout při odchodu – ale třeba až v práci – váš předem napsaný scénář „odešel jsem“ a vaše domácnost se dá do pohybu. Zhasnou se světla v bytě, ale v pokoji vašeho puberťáka se naopak rozsvítí, aby konečně vstal. Díky chytrému kartáčku pak zjistíte, jestli si opravdu vyčistil zuby. A váš robotický vysavač vyjede ze své nabíjecí stanice a začne vysávat či vytírat vše, co po sobě zanechali pes s kočkou.

Hubněte společně!

Nesnášíte váhu? Chytrou váhu můžete mít rádi a může to vypadat třeba takto: Se zatajeným dechem si stoupnete na chytrou váhu a…. ta vás pochválí. A nejenom to – váš úspěch může díky aplikaci motivovat další členy rodiny či přátele, se kterými budete chtít sdílet nejen chytrou váhu, ale navzájem i své výsledky v aplikaci.

Proč si pořídit chytré spotřebiče Niceboy ION?

1) Šetří čas na to, co je opravdu důležité

Když za vás celý byt vysaje nebo vytře robotický vysavač, máte příležitost věnovat se svým blízkým nebo svým koníčkům.

Už nebudete muset čekat, až se uvařená voda ochladí na tu správnou teplotu pro váš zelený čaj nebo na kaši pro dítě. Jednoduše si podle aktuální potřeby přesnou teplotu nastavíte.

2) Šetří peníze

Chytrá žárovka uspoří oproti klasické až 90 % energie. A co teprve, když se po vašem odchodu sama zhasne, i když jste na ni zapomněli?!

3) Zjednoduší vám život

Stačí na vyčištění zubů jedna minuta, nebo tři? A je čištění důkladné? Tak takové otázky budete moci vypustit z hlavy – sonické kartáčky vyčistí zuby opravdu dokonale. Navíc vás upozorní, jak dlouho si je máte čistit i jakým způsobem.

Několik výrobků za všechny

Řada nových spotřebičů zahrnuje výrobky od robotických vysavačů, sonických kartáčků a osobních vah třeba až po chytré zásuvky. Pojďme si blíže představit alespoň dva chytré pomocníky, kteří se neztratí v žádné domácnosti.

Niceboy ION Charles i7

Robotický vysavač a mop v jednom

Robotický vysavač Niceboy ION Charles i7 v sobě kombinuje nejen účinný vysavač, ale hlavně i mop s inteligentním dávkováním vody. S mobilní aplikací Niceboy ION vyřídíte úklid během vteřiny ze svého mobilního telefonu. Vysavač využívá navigační systém NaviGATE pro stoprocentní pokrytí uklízené plochy a s technologií Red SENSE se vyhne kolizím s vaším nábytkem nebo pádu ze schodů. Je určen na všechny typy podlah (včetně koberců a dřevěných podlah) a jeho součástí je i kartáč Animal Brush pro efektivní odstranění zvířecích chlupů. Kapacita baterie vydrží na 120 minut úklidu, před vybitím baterie se robot sám přijede dobít do nabíjecí stanice.

Doporučená cena: 6.999 Kč

Niceboy ION SmartSonic

Bělejší zuby díky sonické technologii

Vysokofrekvenční kartáček Niceboy ION SmartSonic využívající až 43 000 kmitů za minutu se efektivně postará o váš zářivě bílý úsměv. S mobilní aplikací získáte detailní analýzu své péče o chrup. A jelikož má každý trochu jiné zuby i požadavky na čištění, nabízí SmartSonic hned několik režimů čištění. K dokonalému vyčištění zubů budou SmartSonicu stačit 2 minuty, tedy 30 vteřin na každý oblouk. Na změnu oblouku vás vždy upozorní vibracemi, takže není potřeba nic hlídat a sledovat – kartáček to udělá za vás. Niceboy ION SmartSonic vydrží na jedno nabití až neuvěřitelných 20 dní.

Doporučená cena: 1.499 Kč

Niceboy ION SmartBulb RGB

Chytré osvětlení vaší domácnosti

Inteligentní LED žárovka přinese do vaší domácnosti hned několik pozitivních změn – ušetří energii, navodí tu správnou atmosféru a nastavit si můžete i časové plány pro automatické zapínání a vypínání světel. Atmosféru osvětlení můžete ladit díky 16 milionům dostupných barev a variabilnímu jasu a teplotě barvy. Ovládat ji můžete přes mobilní aplikaci Niceboy ION nebo pomocí hlasových asistentů Amazon Alexa i Google Assistant.

Klíčové vlastnosti:

Barevná a chytrá LED žárovka s E27 či E14 paticí

E27 – Úsporná žárovka s příkonem 9W (ekvivalent 60W)

E14 – Úsporná žárovka s příkonem 5,5W (ekvivalent 40W)

Jednoduché použití – stačí jen Wi-Fi a chytrý telefon

Škála bílé barvy a až 16 milionů barevných odstínů

Ovládání pomocí mobilní aplikace Niceboy ION

Nastavení odstínů, teploty a jasu

Stmívání v rozmezí 1-100%

Životnost 25 000 hodin

E27 – Bílý jas až do hodnoty 806 lumenů

E14 – Bílý jas až do hodnoty 470 lumenů

Teplota barev v rozmezí 2700-6500K

Ovládání hlasem pomocí Amazon Alexa a Google Assistant

Snadné nastavení časových plánů a časovačů

Doporučená cena: 499 Kč

Ještě pořád nevíte, jestli je zvládnete používat?

Nezáleží na tom, jestli máte jen chytrou osobní váhu, nebo máte rovnou celou rodinu chytrých spotřebičů, v obou případech si vystačíte s jedinou aplikací Niceboy ION, která umí česky. A samotné zprovoznění chytrých přístrojů? „Nemusíte se bát složité instalace nebo snad vrtání,“ říká produktový manažer řady Niceboy ION Jiří Svoboda. „Stačí napoprvé propojit chytrý spotřebič s WiFi či Bluetooth, spustit aplikaci a už můžete nastavovat vše, jak potřebujete.“

