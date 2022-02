Jak dělat screenshoty v aplikacích, ve kterých je to zakázáno

Screenshoty, snímky obrazovky, print screeny – ať už jim říkáte jak chcete, tak jsou bezesporu nedílnou součástí našich životů. Prostřednictvím snímku obrazovky můžete jednoduše sdílet prakticky jakýkoliv obsah, který se na obrazovce nachází. Jedná se o prakticky nejpopulárnější způsob pro sdílení čehokoliv, a to hlavně z důvodu jednoduchosti. Stačí, abyste na iPhonu či iPadu stiskli kombinaci dvou tlačítek s tím, že následně je ihned možné snímek obrazovky jednoduše sdílet, popřípadě si jej můžete nechat uložit do aplikace Fotky a pracovat s ním později.

Vývojáři se staví různě…

Jenže co si budeme nalhávat, existují určité situace, ve kterých možnost pořízení snímku obrazovky není úplně ideální. Asi každý z nás už někdy udělal snímek obrazovky nějaké konverzace, který jste následně přeposlali jiné osobě, popřípadě nějaké fotografie a dalšího obsahu, který byste prostě a jednoduše sdílet neměli. Nemá cenu tuto informaci nějak zapírat, jelikož rozesílání důvěrných zpráv, fotek a dalších dat je u mnohých jedinců na každodenním pořádku. V mnohých aplikacích tohle vývojáři vůbec neřeší, v některých se ale pořizování snímků obrazovky snaží předejít – a není se čemu divit. Když totiž někomu pošlete určitá data, tak žijete s tím, že je opravdu uvidí jen dotyčný člověk. Realita je bohužel jiná.

…snímky obrazovky ale zastavit nemohou

Co se týče zamezování vytváření snímků obrazovky v některých aplikacích, tak je nutné zmínit, že se tato akce nedá kompletně zakázat. Nejedná se totiž o funkci, která je součástí každé aplikace, ale o funkci, kterou má na starosti samotný operační systém iOS. Kdyby bylo možné snímky obrazovky zakázat, mnoho aplikací už by to nejspíše udělalo. Aplikace však dokáží pořízení snímku obrazovky detekovat – pokud tedy v některých aplikacích uděláte v konverzaci snímek obrazovky, tak se o tom druhá strana dozví. Nejedná se úplné řešení problému, ale druhá strana tak alespoň ví, že si má dát pozor. Určitý způsob pro skrytí obsahu na snímku obrazovky má snad jen Apple, a to ve svém správci hesel, kde když vytvoříte snímek obrazovky, tak na něm hesla nejdou vidět.

Takto Apple automaticky skrývá hesla při vytvoření snímku obrazovky ve správci hesel:

„Ověřené“ postupy pro vytvoření snímků obrazovky bez upozornění

V určitých případech se ale můžete ocitnout v situaci, kdy za každou cenu snímek obrazovky v aplikaci, ve které to není vyloženě „povoleno“, udělat potřebujete, a to bez toho, aby se o tom druhá strana dozvěděla. Existuje několik různých způsobů, pomocí kterých je možné (tedy spíše bylo) „tajně“ snímek obrazovky provést. Mezi nejjednodušší postup, který můžete vyzkoušet, se řadí otevření přepínače aplikací, ve kterém si vybranou aplikaci najděte, ale neotevírejte ji. Následně proveďte snímek obrazovky přepínače aplikací, čímž nedojde k upozornění druhé strany. Vývojáři však samozřejmě nejsou hloupí a i těmto postupům se snaží zamezit. V tomto konkrétním případě jednoduše – pokud aplikaci opustíte, a to klidně pouhým otevřením přepínače aplikací, tak dojde k zamazání obsahu, takže snímek obrazovky nevytvoříte.

Snímek obrazovky Telegramu z přepínače aplikací neuděláte. Obsah se automaticky rozmaže:

Pokud vám výše uvedený postup nezafungoval, tak ještě existují další „ověřené“ postupy, které lze na internetu nalézt. Nejčastěji tyto způsoby hledají uživatelé Snapchatu, kteří si tajně potřebují zajistit snímek obrazovky nějaké fotky, popřípadě uživatelé některých chatovacích aplikací. U Snapchatu jste například před nějakou dobou mohli využít režim letadlo. Konkrétně jste tzv. „snap“ nechali načíst, následně jste zapnuli letadlo, pořídili snímek obrazovky a zavřeli Snapchat skrze přepínač aplikací. Následně, po opětovném zapnutí letadla a aplikace Snapchat jste si mohli všimnout, že druhá strana o vytvoření snímku obrazovky nebyla upozorněna. Jenže jak už nejspíše tušíte, tak i tyto postupy jsou v dnešní době opravené. Čas od času se najdete nový způsob, který je možné využít, avšak jakmile se začne na internetu rozšiřovat, tak si ho všimnou i vývojáři, a poté dojde k opravě.

Jak dělat screenshoty v aplikacích, ve kterých je to zakázáno

Abychom odpověděli na otázku, které se tento článek věnuje, tak možnost pro pořízení snímku obrazovky v aplikaci, kde to není povolené, samozřejmě existuje. Jak jsem zmínil výše, tak můžete využít nějaké speciální postupy, které však nemusí vždy fungovat. Pokud byste chtěli mít stoprocentní jistotu vytvoření snímku obrazovky bez upozornění, tak k tomu budete potřebovat jailbreak, stejně jako tzv. root na Androidu. Díky jailbreaku jste schopni obejít různá omezení systému a zároveň stahovat speciální upravené verze aplikací, které jsou často označovány znaky ++, tj. například Snapchat++ apod. Součástí těchto aplikací je nespočet speciálních funkcí, které můžete využít, včetně možnosti pro vytvoření snímku obrazovky bez upozornění. Instalace jailbreaku je v dnešní době relativně jednoduchá, každopádně především na starší zařízení. Apple samozřejmě nechce, abyste jailbreak na iPhone instalovali, a tak se tomu snaží různě zamezit.

Závěr

Jestliže tedy chcete vytvořit snímek obrazovky v zakázané aplikaci, tak k tomu budete nejspíše potřebovat jailbreak. Popřípadě můžete využít starou známou metodu, kdy váš displej vyfotíte jiným telefonem. Berte ale na vědomí, že omezování snímků obrazovky neexistuje jen tak pro nic za nic. Pokud je nějaký obsah poslán pouze vám, tak byste ho bez souhlasu druhé osoby rozhodně neměli sdílet, a to platí jak o zprávách, tak i fotografiích, videích, dokumentech apod. Mnohdy můžete tímto sdílením dat a informací některým osobám ublížit, což je bohužel i nadále v dnešní digitální době naprosto běžné. Zároveň si i vy, jakožto odesilatelé, dávejte pozor na to, co a s kým sdílíte, abyste případným problémům mohli předejít.