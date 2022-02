Špatná zpráva pro drbny: Facebook Messenger začne upozorňovat na screenshoty konverzace

Co si budeme nalhávat, snad každý z nás již za svůj život pár screenshotů chatů pro účely jeho sdílení s někým jiným – nejčastěji pak nejlepším kamarádem či kamarádkou kvůli “drbání” – udělal. Jak se však nyní zdá, toto jednání není trnem v oku jen protistraně, kterou tím dokážete zdiskreditovat, ale taktéž provozovatelům komunikátorů, ve kterých chaty probíhají, jelikož si uvědomují, že tím de facto snižujete jejich bezpečnost. Po Snapchatu a několika dalších komunikátorech se proto rozhodl nyní do boje vyrazit i Facebook Messenger.

Šéf Mety (tedy dřívějšího Facebooku) Mark Zuckerberg ve svém novém blogovém příspěvku informoval svět, že nejnovější verze Messengeru obsahuje kromě vylepšeného end-to-end šifrování taktéž funkcí pro detekci screenování obrazovky a následného upozornění na tuto činnost. Upozornění budou nicméně zatím k dispozici jen v tajných konverzacích s tím, že je Meta bude zřejmě ještě nějakou dobu testovat, kvůli čemuž by měly být dostupné převážně jen na území USA. Postupem času však Meta rozšíří upozornění na screenshoty do celého světa a přestože se v současnosti počítá s tím, že bude součástí jen tajných konverzací, výhledově by nebylo žádným překvapením, kdyby Messenger funkci rozšířil na všechny své chaty ve snaze udělat z nich ještě soukromější místa. Patříte-li tedy i vy mezi přeposílače screenshotů z chatů, možná je na čase začít pozvolna pokukovat po novém místě pro konverazace.