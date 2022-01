Série Cookie Run se na iPhonech rozroste o další tři hry

Při brouzdání App Storu jste zcela jistě někdy narazili na některou hru ze série Cookie Run. Poslední z nich s podtitulem Kingdom se stala obrovským fenoménem a řadu měsíců již patří k nejlépe vydělávajícím mobilním hrám. Vývojáři ze studia Devsisters nenechávají takový úspěch ležet ladem a plánují značku náležitě rozšířit. V novém oznámení se chlubí svými plány na vývoj další ne jedné, ale rovnou třech her z populárního světa plného perníkových postaviček. Každá z her se představí ve zcela jiném žánru. Žánry přitom následují současné populární žánry v mobilním gamingu. Díky jedné z ohlášených her se série poprvé podívá i na osobní počítače.

První oznámenou hrou je OvenSmash, který pojede na vlně popularity multiplayerových arena bojovek. Cookie Run přidává do již ověřeného mixu pravidel navíc unikátní hratelnost založenou na umístění různých plošinek na herních mapách. Hra vychází letos a podívá se kromě mobilních zařízení i na osobní počítače s Windows.

Obě další hry jsou opředeny většími záhadami. Witch’s Oven se vrátí k žánru logických her. Ve hře budete spojovat stejnobarevné elementy a přitom stavit pokoje pro každou z vašich postaviček. Třetí hrou je zatím oficiálně nepojmenovaný Project B, který ovšem zní ze všech oznámených projektů nejzajímavěji. Má jít o kooperativní bojovku s příměsí strategie. Obě hry nemají zatím potvrzené datum vydání.