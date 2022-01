Apple začal oficiálně prodávat Beats Fit Pro. Vycházet z nich mají třeba AirPods Pro 2

Čekání je u konce. Tak přesně takto by se dalo bez jakékoliv nadsázky popsat spuštění prodejů loni představených sluchátek Fit Pro z dílny Beats, který spadá již několik let pod Apple, po celém světě a to za 5990 Kč. Pokud vás tedy tyto špunty, ze kterých mají částečně vycházet AirPods Pro 2. generace zaujaly, nyní je konečně možnost si je objednat.

Apple představil Beats Fit Pro na konci loňského roku vcelku překvapivě poté, co pár měsíců před nimi světu ukázal typově podobná sluchátka Beats Studio Buds. U Fit Pro však přidal navíc speciální “křidélko” pro lepší uchycení v uchu, díky kterému jsou tak tato sluchátka velmi vhodná i pro sportovce, kteří při aktivitě například více hází hlavou či jsou obecně vystavováni větším otřesům. Na rozdíl od nynějších AirPods (Pro) byste však u Beats naopak nenalezli klasickou “nožku” ukrývající baterii či mikrofon.

Právě design bez “nožky” by měly letos na podzim od sluchátek Beats přebrat i druhé AirPods Pro, které by se tak díky tomu staly v porovnání s jejich nynější verzí ještě nenápadnějšími. Apple však zřejmě stále úplně neví, jakou konstrukci zvolit a tak právě na Beats dle všeho testuje, jaké řešení je uživatelsky přívětivější a tedy i využitelnější. Jelikož jsou však ve výsledku obě založena na primární fixaci pomocí špuntu v uchu, je zbytek konstrukce ve výsledku relativně nepodstatný.

