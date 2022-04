Apple představil nové barvy sluchátek Beats Studio Buds

Spekulace kolem příchodu nových barevných variant sluchátek Studio Buds z dílny společnosti Beats, kterou již pěkných pár let vlastní Apple, jsou pár minut u konce. Nové barvy totiž byly před malou chvílí skrze tiskovou zprávu na webu Beats představeny a shodují se přesně s těmi, o kterých se spekulovalo před pár dny. Jak tedy nové odstíny vypadají naživo?

Mořsky modrá, červánkově růžová a měsíčně šedá. Tak přesně takto se jmenují nové barvy sluchátek, které jsou mnoha uživateli označovány za jakousi předzvěst AirPods Pro 2, která má Applu umožnit otestovat si nový typ konstrukce, který má ten chtít právě u AirPods Pro 2 nasadit. Co se týče ceny, stejně jako předešlé barevné varianty vychází nové barvy na 3990 Kč, přičemž v případě nových barevných variant vám je Apple dodá za 3 až 5 dnů při objednávce z Apple Online Storu. A co že je na Beats Studio Buds jako takových zajímavé? Vyjma ceny je to potlačení okolního hluku či režim propustnosti, velmi slušná výdrž baterie 8 hodin na jedno nabití (či 24 hodin ve spojené s nabíjecím pouzdrem) či voděodolnost IPX4. Zkrátka a dobře, za necelé 4000 Kč je o co stát.

