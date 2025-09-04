Zavřít reklamu

Oblíbená Beats sluchátka dorazí v nových barvách!

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple připravuje nové barevné varianty svých sluchátek Beats, jak zjistil server MacRumors. Úprav se dočkají hned tři modely: Beats Studio Pro, Beats Solo 4 a Beats Solo Buds. Změny by se mohly oficiálně představit už 9. září na očekávané keynote spolu s iPhonem 17.

Po boku iPhone 17 i Beats sluchátka?

Nejvyšší model Beats Studio Pro za 9 490 Kč dostane nové barvy označené jako „Dark Slate“ a „Pink“. Spekuluje se, že jde o přejmenované varianty, které se dříve interně nazývaly Sand Gray a Soft Pink. Aktuálně je tento model dostupný v barvách Navy, Black, Sandstone a Brown.

Oblíbené sluchátka Beats Solo 4, která se prodávají za 5 790 Kč, by měly být dostupné ve zcela nových luxusně působících barvách – Rose Gold a Champagne Gold. Dosud byly nabízeny v provedeních Matte Black, Slate Blue, Cloud Pink a ve speciální edici JENNIE Ruby Red.

Nezapomnělo se ani na cenově dostupné Beats Solo Buds. Ty Apple chystá v krémovém odstínu, který interně označuje jako „Icing“. Doplní tak současné barvy Black, Storm Gray, Arctic Purple a Transparent Red. Sluchátka Solo Buds stojí 2 390 Kč a patří k nejdostupnějším v nabídce Beats.

Přesné datum uvedení nových barev zatím Apple oficiálně nepotvrdil, ale vzhledem k načasování a blížící se keynote je pravděpodobné, že se novinky představí už za pár dní. Fanoušci designově sladěné techniky tak mají další důvod, proč sledovat zářijové oznámení.

Sluchátka Beats lze zakoupit zde

Zdroj
