Oblíbená Beats sluchátka dorazí v nových barvách!

Apple připravuje nové barevné varianty svých sluchátek Beats, jak zjistil server MacRumors. Úprav se dočkají hned tři modely: Beats Studio Pro, Beats Solo 4 a Beats Solo Buds. Změny by se mohly oficiálně představit už 9. září na očekávané keynote spolu s iPhonem 17.
Po boku iPhone 17 i Beats sluchátka?
Nejvyšší model Beats Studio Pro za 9 490 Kč dostane nové barvy označené jako „Dark Slate“ a „Pink“. Spekuluje se, že jde o přejmenované varianty, které se dříve interně nazývaly Sand Gray a Soft Pink. Aktuálně je tento model dostupný v barvách Navy, Black, Sandstone a Brown.
Oblíbené sluchátka Beats Solo 4, která se prodávají za 5 790 Kč, by měly být dostupné ve zcela nových luxusně působících barvách – Rose Gold a Champagne Gold. Dosud byly nabízeny v provedeních Matte Black, Slate Blue, Cloud Pink a ve speciální edici JENNIE Ruby Red.
Fotogalerie
Nezapomnělo se ani na cenově dostupné Beats Solo Buds. Ty Apple chystá v krémovém odstínu, který interně označuje jako „Icing“. Doplní tak současné barvy Black, Storm Gray, Arctic Purple a Transparent Red. Sluchátka Solo Buds stojí 2 390 Kč a patří k nejdostupnějším v nabídce Beats.
Přesné datum uvedení nových barev zatím Apple oficiálně nepotvrdil, ale vzhledem k načasování a blížící se keynote je pravděpodobné, že se novinky představí už za pár dní. Fanoušci designově sladěné techniky tak mají další důvod, proč sledovat zářijové oznámení.