Apple představil speciální edici Beats Solo 4 x Minecraft

Apple představil nová sluchátka Beats by Dre inspirována světoznámou hrou Minecraft. Speciální edice Beats Solo 4 Minecraft vychází k příležitosti 15. výročí hry. Sluchátka jsou co se funkčnosti týká stejná jako klasická Beats Solo 4, ovšem design je inspirovaný Minecraftem a to jak kostičkami, tak logem hry. Jako bonus ke sluchátkům dostanete textilní obal, který je taktéž s v designu a barvách Minecraftu. Obal nabízí také prostor pro kabely a to jak USB-C na USB-C a 3,5mm na 3,5mm jack konektor, které získáte spolu se sluchátkami.

Pro majitele sluchátek je připraven ještě jeden bonus a to speciální kód, který po zadání do hry Minecraft aktivuje postavičku se sluchátky Beats. Sluchátka nabízí Bluetooth, ale také kabelové připojení. Disponují 50 hodinovou výdrží při přehrávání přes Bluetooth a za 10 minut nabíjení se nabíjí na pět hodin přehrávání. Bohužel chybí aktivní potlačení šumu. Stejně jako u dalších modelů Beats i zde jsou sluchátka propojena s iOS více než bežná sluchátka a nabízí například Find My nebo zobrazneí nabití na displeji atd. Cena je jako u klasických modelů 199$.