Apple spustil valentýnského dárkového rádce, nechte se jím inspirovat i vy

Valentýn je sice ještě relativně daleko, to však Applu nebrání v tom jej již nyní začít promovat kvůli navýšení prodejů jeho produktů. Děje se tak konkrétně přes jeho Online Store, který začal přes víkend nabízet novou valentýnskou mikrostránku s tipy na dárky pro vaše drahé polovičky. Nutno nicméně podotknout, že moc originální Apple není.

Bez jakékoliv nadsázky se dá říci, že je valentýnský dárkový rádce jen mírně graficky přepracovaným vánočním rádcem, který jsme měli možnost vidět před dobrým měsícem na Online Storu Applu. To jinými slovy znamená, že v něm najdete jen klasické produkty bez jakékoliv speciální valentýnské úpravy, které jsou jen graficky “načančány” tak, aby ladily do valentýnského konceptu doplněného spoustou líbivých hesel v čele s hláškami typu “Ať vám srdce bijou ve stejném tempu”, “Myslete jeden na druhého” či “6 měsíců hudby bez placení. To je láska”. Zcela standardní jsou pak samozřejmě i ceny, takže nepočítejte s tím, že u Applu zvládnete nyní nakoupit levněji. Pokud vás ale i přesto zajímá, jak si po grafické stránce nejhodnotnější technologická firma světa s podobnými věcmi hraje, určitě na mikrostránku Applu k Valentýnu mrkněte.

Valentýnského dárkového rádce Applu si můžete prohlédnout zde