Apple v nové příručce radí, čím nejlépe dezinfikovat jeho produkty

Ať se nám to líbí nebo ne, současná epidemie nového typu koronaviru zkrátka a dobře hýbe nejen světem technologií. Společnost Apple v této souvislosti například vydala tento týden nový dokument podpory, ve kterém upozorňuje uživatele na to, že mohou svá jablečná zařízení bez obav desinfikovat za pomoci určitých čisticích prostředků.

Jmenovitě Apple ve zmíněném dokumentu uvádí dezinfekční a čisticí ubrousky, napuštění 70% roztokem izopropylalkoholu. Ten se běžně používá například pro účely důkladného čištění nebo odmašťování. Až dosud společnost Apple používání prostředků s podobným složením spíše nedoporučovala a varovala před potenciálním poškozením oleofobní vrstvy na displejích smartphonů, tabletů a dalších zařízení. Firma nicméně i nadále varuje před použitím aerosolových sprejů, čističů na sklo, peroxidu vodíku, bělidla, stlačeného vzduchu (zde tvoří výjimku například čištění klávesnic s motýlím mechanismem) a podobnými prostředky.

V souvislosti s ubrousky, napuštěnými 70% roztokem izopropylalkoholu, ale společnost Apple uvádí, že je uživatelé mohou použít k opatrnému vyčištění tvrdých, neporézních povrchů svých Apple zařízení, jako je třeba displej, klávesnice a další vnější povrchy. Uživatelé se nicméně v průběhu procesu čištění mají vyvarovat možného proniknutí vlhkosti do jakýchkoliv otvorů a mezer v zařízení, a v žádném případě nemají své Apple produkty namáčet do žádných roztoků čisticích prostředků. Apple v dokumentu rovněž varuje před aplikací sprejů přímo na povrch zařízení – roztoky ve spreji by uživatelé nejdříve měli nanést na hadřík, který nepouští vlákna, a tímto hadříkem poté své zařízení opatrně otřít.

Dokument souvisí s aktuální epidemií nového typu koronaviru, která se neustále šíří po světě. Vzhledem k tomu, že lidé berou své iPhony a další zařízení neustále do rukou, je jejich desinfekce obzvláště v tomto období velmi důležitá. Zatím není zcela jasné, jak dlouho vydrží tento typ viru na jednotlivých druzích povrchů – některé zdroje hovoří o několika málo hodinách, jiné uvádějí desítky hodin nebo dokonce několik dní. Redaktorka deníku The Wall Street Journal Joanna Stern vyzkoušela v souladu s nařízeními Applu očistit displej iPhonu 8 celkem 1095 x, oleofobní vrstva displeje v průběhu tohoto experimentu neutrpěla žádnou újmu.