Štěstí Applu v neštěstí: Koronavirus nakopl prodeje iPadů

Nebezpečný koronavirus se ani po dvou měsících od jeho vypuknutí v čínském Wu-chanu nepodařilo zastavit a nákaza se stále šíří závratným tempem. To donutilo řadu společností uzavřít veřejné objekty včetně kanceláří, obchodů, továren a nejrůznějších center. Tyto kroky budou mít pochopitelně dopad jak na samotnou výrobu, tak na prodeje, které jsou z důvodu omezeného pohybu obyvatel utlumeny. Opak však ku překvapení všech zúčastněných nastal u iPadu, jehož prodeje zažívají nečekanou renesanci.

Jen málokdo by nejspíše čekal, že si vlivem koronaviru, též známého jako COVID-19, jednotliví technologičtí giganti přilepší. Konec konců, uzavření řady továren si vybralo svou daň a většina společností nestíhá pokrývat poptávku a jednotlivé součástky začínají být nedostatkovým zbožím. V případě iPadu ale tato neobvyklá situace nastala a zařízení se dočkalo nadmíru překvapivých prodejů, které představitele Applu jistě potěší. Zásluhu na tom mají pravděpodobně samotní zákazníci, kteří se zdržují zejména doma z důvodu izolace, což prospívá zájmu o tablety. Roste také počet lidí pracujících či studujících z domova, k čemuž je iPad jako dělaný. Spousta škol dokonce zavedla výhradně výuku online, aby se žáci mohli vzdělávat, aniž by museli riskovat a vystavovat se potenciální nákaze. Z důvodu zavřených obchodů navíc lidé nakupují z domova a nechávají si jednotlivá zařízení dovážet. Následkem tohoto trendu se ale zvedly také ceny, které povyskočily v případě 32 a 128GB iPadu o 100 až 200 juanů. To je sice v kontextu celkové částky poměrně zanedbatelná odchylka, ale i tak to jen dokazuje skutečnost, že jsou spotřebitelé ochotni utrácet.

I přes příznivé obchodní výsledky to ale neznamená, že se Apple negativním dopadům vyhne. Oba jeho přední dodavatelé vyrábějící jablečné tablety, Foxconn a Compal, totiž momentálně fungují pouze na 30% kapacity. Jejich sítě továren se totiž nachází výhradně v postižené oblasti Čcheng-tu, kterou sužuje řada bezpečnostních opatření týkajících se pohybu obyvatel. Technologický gigant se ale naštěstí po obchodní válce a náhlém vypuknutí nákazy poučil a část výroby AirPods, iPodu a Apple Watch přesouvá na Tchaj-wan. Stejně tak Foxconn, který se již nechce spoléhat pouze na Čínu. Uvidíme, zda se situaci podaří vyřešit a jak Apple s těmito novinkami naloží. Ostatně, virem se nakazilo již přes 78 tisíc lidí a životem zaplatilo přes 2400 obětí.