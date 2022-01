QNAP a ULINK představují DA Drive Analyzer: Nástroj pro predikci selhání disků pro NAS 

Tisková zpráva: Společnost QNAP® Systems, Inc. je přední inovátor v oblasti výpočetních a úložných řešení. Partnersky spolupracuje s firmou ULINK Technology Inc. (ULINK), světovým lídrem v poskytování IT testovacích nástrojů pro rozhraní úložiště, a výsledkem této spolupráce je DA Drive Analyzer. Díky využití cloudové umělé inteligence umožňuje tento nástroj pro predikci selhání disků uživatelům podniknout proaktivní kroky k ochraně před výpadky serverů a ztrátou dat výměnou disků dříve, než dojde k jejich selhání.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

DA Drive Analyzer využívá statistiky generované z portálu cloudové umělé inteligence společnosti ULINK. Na základě historických údajů o používání milionů disků, které poskytli uživatelé, jako jste vy, používá DA Drive Analyzer strojové učení ke sledování historického chování a dokáže najít události selhání disku, které neoznačí tradiční diagnostické nástroje spoléhající se na prahové hodnoty S.M.A.R.T. Jeho uživatelské rozhraní je také mnohem přívětivější a intuitivnější, a umožňuje plánovat výměnu disků na základě jasně definovaných informací o discích.

„Umělá inteligence je nová technologie, která řeší mnoho problémů z reálného života. Použitím této technologie pro predikci selhání disků může společnost ULINK aktivně a nepřetržitě monitorovat disky, odhalovat problémy, předpovídat selhání a informovat koncové uživatele pomocí našeho jedinečného cloudového systému zpracování dat. Máme to štěstí, že jsme na vytvoření této služby spolupracovali se společností QNAP, a věříme, že ji mnozí využijí,“ prohlásil Joseph Chen, generální ředitel společnosti ULINK Technology.

„Společnost QNAP si jako přední dodavatel úložišť velmi dobře uvědomuje, že případný výpadek serveru je pro uživatele QNAP NAS kritickým problémem a náhlé selhání disku je jednou z jeho hlavních příčin. Jsme poctěni možností spolupracovat se společností ULINK na vývoji nástroje DA Drive Analyzer, který pomáhá uživatelům, zejména pracovníkům IT, kteří musí spravovat velké množství zařízení NAS. Předpokládáme, že nástroj DA Drive Analyzer bude skvělým pomocníkem pro uživatele, kteří chtějí vytvořit pokročilé plány obnovy po havárii,“ uvedl Tim Lin, produktový manažer společnosti QNAP.

Dostupnost

Nástroj DA Drive Analyzer lze stáhnout z App Center. Bezplatnou zkušební verzi nástroje DA Drive Analyzer si mohou vyzkoušet (do 5. března 2022) ti, kteří si objednají roční předplatné.

Podporované modely

NAS : Podporována jsou všechna zařízení QNAP NAS s QTS 5.0 / QuTS hero h5.0 (nebo novější). Podporovány jsou také všechny rozšiřující jednotky QNAP (s výjimkou řady TR). Upozorňujeme, že DA Drive Analyzer vyžaduje přístup k internetu.

: Podporována jsou všechna zařízení QNAP NAS s QTS 5.0 / QuTS hero h5.0 (nebo novější). Podporovány jsou také všechny rozšiřující jednotky QNAP (s výjimkou řady TR). Upozorňujeme, že DA Drive Analyzer vyžaduje přístup k internetu. Disky: DA Drive Analyzer nyní nepodporuje disky SAS a NVMe. Některé disky SATA nemusí být podporovány z důvodu nastavení firmwaru nebo výrobce. Po instalaci aplikace DA Drive Analyzer zkontrolujte seznamy podporovaných modelů poskytované společností ULINK nebo použijte funkci v aplikaci pro kontrolu podporovaných modelů disků.

Bližší informace o DA Drive Analyzer naleznete zde