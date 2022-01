Alkohol kalkulačka: Aplikace na měření alkoholu v krvi

Poslední noc loňského roku je (snad pro většinu z vás) zdárně za námi. Jelikož spousta lidí je někde na chatě, pobytu či zkrátka někde mimo svůj domov, existuje jistá šance, že třeba bude nutné jet další den autem, což může být pro prohýřené noci plné alkoholu celkem problém. Pokud nemáte s sebou přístroj na měření, možná vám pomohou níže umístěné aplikace, které vám orientačně poví, kdy alkohol z vašeho těla zmizí. Pojďme se tedy na ně podívat.

Alkoholmetr.cz

Jestliže máte k dispozici internetové připojení, tak lze použít i webové aplikace, mezi které se řadí například i web Alkoholmetr.cz. Zde nejprve vyberete své pohlaví, zadáte hmotnost a zvolíte čas začátku a konce pití alkoholu. Následně se opět přesunete do dalšího kroku, ve kterém už jen „naklikáte“ všechny vypité alkoholické nápoje, a to včetně jejich množství. Web se navíc pyšní vcelku rozsáhlou databází s těmi nejrůznějšími nápoji a drinky, díky čemuž vám do značné míry usnadní samotné zadávání. Po spočítání se před vámi znovu objeví praktický graf spolu s informacemi o počtu promile alkoholu v krvi na konci pití alkoholu a za jak dlouho a kdy budete „čistí.“

Hladinu alkoholu v krvi na Alkoholmetr.cz spočítáte zde

Bezpečné cesty

Na další a vcelku povedenou kalkulačku můžete narazit přímo na webu Bezpečné cesty. Webová stránka funguje vcelku podobně jako výše zmiňované řešení. Nejprve tedy zvolíte pohlaví, váhu a počátek pití alkoholu. Následně už jen k jednotlivým hodinám přiřazujete vypité nápoje. Tato aplikace navíc provádí výpočet po každé změně, díky čemuž máte okamžitý přehled nad aktuálním stavem a ihned vidíte, kdy budete moci opět usednout za volant. Jak to celé funguje si můžete prohlédnout v přiložené galerii vedle tohoto odstavce.

Množství alkoholu v krvi spočítáte zde

AlcoholTest

Fandíte-li spíše klasickým aplikacím, je možné zkusit aplikaci AlcoholTest. Po jejím nainstalování vyplníte údaje týkající se hmotnosti a pohlaví. Aplikace je ale dost omezená a lze si myslet, že je výtvorem pivařů, neboť její možnosti jsou vskutku omezené. Do jednoduchého uživatelského rozhraní vložíte, kolik kusů a kolik mililitrů alkoholu jste požili, přičemž pak můžete jako druh alkoholu zvolit pouze světlé, normální, tmavé pivo a whisky. Následně vyjede ukazatel množství alkoholu v krvi a v dechu. Jestliže tedy byl výběr vámi vybranýcn nápojů během večera košatější, bude možná lepší zvolit některou z výše uvedených webových aplikací.

Aplikaci AlcoholTest můžete stáhnout zde