Tesla začala prodávat Mezcal, silný alkohol v designové lahvi

Společnost Tesla začala prodávat další druh alkoholu a jak se zdá, opět to bude hit. Tesla již před lety začala prodávat Tequilu, ze které se stal poměrně ceněný sběratelský artefakt. Na tu následně navázala pivem, které jsem ochutnali v článku Recenze GigaBier: Co vám Elon Musk naslibuje versus co skutečně dostanete. Následovala ještě jedna edice Cyberbeer a nyní je zde Mezcal. Ten je k dispozici ve velmi podobné lahvi jako původní Tequila, ovšem tentokrát je lahev neprůhledná.