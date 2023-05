Recenze GigaBier: Co vám Elon Musk naslibuje versus co skutečně dostanete

Tesla před pár týdny představila vlastní pivo nazvané GigaBier. Jedná se o spojení tvarů Cybertrucku s tradičním německým pivem Reinheitsgebot. Na fotografiích, které prezentuje Tesla na svém webu, vypadá trojice lahví za 2100Kč zkrátka perfektně a tak jsem neváhal a jedno balení jsem si objednal. Pokud tedy máte rádi Teslu nebo pivo, ideálně pak obojí dohromady, pojďte se podívat co vám dorazí, pokud si objednáte GigaBier.

První, co mě zklamalo, je fakt, že i když se to tak na produktových fotkách zdá, tak lahev není lakovaná a není černá. Samotná lahev je klasické čiré sklo, které je pouze potaženo plastovou fólií černé barvy, která v mém případě byla ještě na některých místech poškrábaná a polepená lepidlem. Lahev má šroubovací vršek, který je taktéž potažen fólí, jenž musíte šroubováním roztrhnout, aby bylo možné se dostat k jejímu obsahu. Fólie skutečně nevypadá příliš dobře a ano, uznávám, z dvou metrů, pokud ji máte na stole mezi dalšími věcmi, nijak vás urážet nebude, jakmile si ji však vezmete do ruky, zjistíte, že to je zkrátka zcela stejná fólie, jakou najdete na každé jiné lahvi s pitím. Lahev kopíruje ostré hrany Cybertrucku a musím uznat, že ta je skutečně povedená, ovšem nesmíte v ní nechat pivo. Pokud totiž sloupnete černou fólii a necháte uvnitř pivo, máte na stole vystavený spíše vzorek z urologie, než něco, co by poutalo pohledy díky své kráse.

Nejideálnější způsob, jak si lahve vystavit, je tedy všechny tři sloupat, vypít, umýt v myčce a vyleštit a poté z nich postavit nějaké „sousoší“ které vytvořené z vyleštěných lahví vypadá skutečně velmi zajímavě. I když jsem nechal lahev na přímém slunci několik hodin, což není zrovna ideální pro obsah uvnitř, ani tak se mi nepodařilo dosáhnout toho, aby měl nápis Giga alespoň malou tendenci svítit ve tmě, jak udává výrobce. Naopak bych řekl, že se inženýrům z Tesly podařilo dosáhnout pravého opaku a nápis, který je šedý a průhledný, ve tmě v podstatě naprosto splývá s černým okolím a není šance jej vidět ani v šeru, natož ve tmě. Že by však měl byť jen minimální snahu svítit nebo nějak odrážet světlo, se bohužel říct nedá. Vodoznak Giga, který má svítit, tak bohužel nesvítí, i přesto, že to Tesla na svých stránkách slibuje.

Já sám alkohol piju jen velmi výjimečně a v malém množství a proto posoudit chuť piva příliš nedokážu. Navíc si ani jako člověk, který si dá pár piv za rok příliš netroufám říct, zda je kvalitní nebo ne a proto můj názor berte skutečně ve velkých uvozovkách. Nicméně chuť je poměrně hutná a já jako člověk, který skutečně takřka nepije, jsem vypil jednu lahev o obsahu 330ml a bohatě mi to stačilo. Skutečně se jedná o poměrně těžké pivo, které zaplní žaludek. Na druhou stranu je zde cítit citrusový podtón chuti, díky čemuž je osvěžující. Během pití je tedy pivo skutečně osvěžující a když je dobře vychlazené, přijde vám vhod po nějakém tom výšlapu nebo tréninku, ovšem po jedné třetince máte zaplněný žaludek.

Pokud tedy milujete Teslu a vše okolo ní, jedná se o celkem zajímavý sběratelský artikl a když u vás uděláte párty pro pár VIP kamarádů a každému dáte toto pivo, zřejmě zaujmete. Na druhou stranu od zpracování samotného balení a lahví jsem čekal, jak už bylo řečeno, skutečně mnohem víc. Zda vám stojí litr piva za 2100Kč, to nechám na posouzení každého zvlášť. Nicméně za mě skutečně jediná šance, jak si tyto lahve pěkně vystavit a mít je reprezentativně na stole je, když z nich vypijete pivo, dáte je do myčky na nádobí, vyleštíte je a buď je necháte prázdné nebo do nich nalejete vodu. Pak uznávám, že vypadají skutečně zajímavě, ale tak, jak vám dojdou, upřímně není příliš o co stát.