Alkohol kalkulačka: Nejlepší aplikace na měření alkoholu v krvi

K vánočním svátkům, svátku Silvestra a oslavám Nového roku patří bezesporu alkohol. Z důvodu aktuálně probíhající globální pandemie ale došlo k omezení shromažďování, kvůli čemuž jsme přišli o ikonické momenty se svařákem a podobně. Pokud se ale chystáte slavit (nebo jste již slavili) s alkoholem alespoň s rodinou a rádi byste věděli, jak na tom vlastně jste, nebo další den zkrátka potřebujete řídit, tak by se vám mohla hodit praktická alkoholová kalkulačka. V dnešním článku si proto představíme ty nejlepší aplikace pro měření hladiny alkoholu v krvi.

Alkulačka

Aplikace Alkulačka, která pochází od českého vývojáře, již názvem perfektně vystihuje své schopnosti. V tomto programu nejprve zvolíte začátek pití alkoholu, vyplníte svou váhu, pohlaví a pustíte se do počítání. Trik je ale v tom, že ke každé hodině pití přiřazujete dané nápoje, díky čemuž nástroj získá přehled nad tím, v kolik jste zhruba co vypili. Následně už jen stačí klepnout na tlačítko Spočítat a prakticky okamžitě se před vámi objeví řada informací. Mezi ty se řadí hladina alkoholu o půlnoci, v jakém stavu se zrovna nacházíte a v kolik budete moci opět usednout za volant. Pro vlastníky novějších jablečných telefonů bude ale používání aplikace poměrně krkolomné. Program totiž není plně optimalizovaný a samotné animace nejsou plynulé. Svůj účel ale každopádně splní.

Aplikaci Alkulačka stáhnete zde

Alkoholmetr.cz

Jestliže máte k dispozici internetové připojení, tak můžete sáhnout i po webových aplikacích, mezi které se řadí například i web Alkoholmetr.cz. Zde nejprve vyberete své pohlaví, zadáte hmotnost a zvolíte čas začátku a konce pití alkoholu. Následně se opět přesunete do dalšího kroku, ve kterém už jen „naklikáte“ všechny vypité alkoholické nápoje, a to včetně jejich množství. Web se navíc pyšní vcelku rozsáhlou databází s těmi nejrůznějšími nápoji a drinky, díky čemuž vám do značné míry usnadní samotné zadávání. Po spočítání se před vámi znovu objeví praktický graf spolu s informacemi o počtu promile alkoholu v krvi na konci pití alkoholu a za jak dlouho a kdy budete „čistí.“ Web je naštěstí responzivní a vše funguje, jak má.

Hladinu alkoholu v krvi na Alkoholmetr.cz spočítáte zde

Bezpečné cesty

Na další a vcelku povedenou kalkulačku můžete narazit přímo na webu Bezpečné cesty. Webová stránka funguje vcelku podobně jako výše zmiňovaná řešení. Nejprve tedy zvolíte pohlaví, váhu a počátek pití alkoholu. Následně už jen k jednotlivým hodinám přiřazujete vypité nápoje jako u první Alkulačky. Tato aplikace navíc provádí výpočet po každé změně, díky čemuž máte okamžitý přehled nad aktuálním stavem a ihned vidíte, kdy budete moci opět usednout za volant. Jak to celé funguje si můžete prohlédnout v přiložené galerii vedle tohoto odstavce.

Alkohol kalkulačku na Bezpečné cesty naleznete zde