Nejlepší aplikace na míchání silvestrovských koktejlů

Máme tu konec roku, Silvestrovské oslavy a to znamená, že je čas na pořádnou párty! Pokud nějakou takovou plánujete, pravděpodobně budete chtít oslnit své hosty něčím, co si pro ně připravíte. Může to být něco zajímavého k jídlu, nebo nějaké pořádné a kvalitně udělané koktejly. A právě na aplikace, které vám s tím druhým pomohou, se dnes podíváme.

Cocktail Flow

Tuto aplikaci doporučujeme každý rok a má to svůj důvod. Dle mého subjektivního názoru (ale i názoru dalších kolegů v redakci) jde pravděpodobně o nejlepší aplikaci týkající se přípravy koktejlů. Nabídne obrovskou knihovnu receptů, které jsou navíc správné a odkazují se na původní a originální receptury. Aplikace nabídne mnoho zajímavých funkcí od pokročilých filtrů, přes vyhledávání koktejlů dle zadaných ingrediencí a další. Jedinou potenciální nevýhodou je fakt, že abyste odemknuli veškeré funkce aplikace, je třeba zaplatit předplatné. Základní verze obsahuje recepty na základní koktejly a poměrně omezenou funkcionalitu. Pokud si však koktejly dopřáváte i mimo Silvestrovské oslavy, roční předplatné této aplikace se skutečně vyplatí. Na rozdíl od jiných v App Store zde totiž dostanete skutečně velkou porci obsahu. Aplikaci si můžete prohlédnout nebo rovnou stáhnout zde.

Fotogalerie Cocktail Flow - Drink Recipes - Co dům dá 2 Cocktail Flow - Drink Recipes - Co dům dá 3 Cocktail Flow - Drink Recipes - Co dům dá 4 Cocktail Flow - Drink Recipes - Co dům dá 1 +2 Fotek Cocktail Flow - Drink Recipes - Co dům dá 5 Výsledné možnosti Vstoupit do galerie

Coctails for Real Bartender

Další aplikací je Cocktails for Real Bartender, která nabízí velmi podobný obsah jako aplikace zmíněná výše, jen s trochu omezenou funkcionalitou a zcela jiným grafickým kabátkem. Aplikace je zdarma, za příplatek 5 Eur je možné z ní odstranit reklamy. V knihovně se nachází více než 600 receptů s detailními návody. Za další příplatek je možné odemknout další zásobu „prémiových koktejlů“. Aplikaci si můžete prohlédnout zde.

Fotogalerie Aplikace Cocktails For Real Bartender 2 Aplikace Cocktails For Real Bartender 3 Aplikace Cocktails For Real Bartender 4 Aplikace Cocktails For Real Bartender 1 +8 Fotek Aplikace Cocktails For Real Bartender 5 Aplikace Cocktails For Real Bartender 6 Aplikace Cocktails For Real Bartender 7 Aplikace Cocktails For Real Bartender 8 Aplikace Cocktails For Real Bartender 9 Aplikace Cocktails For Real Bartender 10 Aplikace Cocktails For Real Bartender 11 Vstoupit do galerie

Osvědčené YouTube kanály

Článek se sice jmenuje „Nejlepší aplikace“, po vyzkoušení dvou výše uvedených však nemá příliš smysl představovat cokoliv dalšího. Místo toho se s vámi podělím o několik zajímavých YouTube kanálů, které se věnují alkoholu, resp. koktejlům, a opravdu stojí za prohlédnutí. V první řadě je třeba zmínit velice populární kanál Cocktail Chemistry, v rámci kterého najdete jak celou řadu proslulých koktejlů, ale také nespočet videí zaměřených na různé pokročilé techniky a způsoby demonstrace koktejlů. Autor také často vydává videa, na kterých jednotlivé koktejly připravuje celkem třemi způsoby lišícími se obtížností přípravy.

Druhým kanálem, který rozhodně stojí za to, je Behind the Bar. Poměrně nenápadný kanál, který v posledních měsících raketově nabírá na popularitě. Sympatická Skotka Cara Devine vás naučí připravovat velké množství populárních koktejlů, o kterých se také i něco zajímavého dozvíte. Na kanále se nachází také více specificky zaměřená videa na různé jednodruhové typy alkoholu.

Posledním, ale rozhodně ne tím nejméně povedeným YouTube kanálem který vám doporučím, je kanál How to Drink. Jedná se v podstatě o kombinaci výše uvedeného, s obrovskou knihovnou již vydaných videí, prvkem humoru a skvělou produkční hodnotou. Pokud se potřebujete v oblasti koktejlů, potažmo alkoholu nějak informačně obohatit, tři výše uvedené kanály vám v tom rozhodně pomohou. Teď už nezbývá nic jiného, než oslinit hosty během oslav Silvestra, tak s chutí do toho a šťastný Nový rok!