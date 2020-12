Jak fotit na iPhone ohňostroj

Konec roku se nezadržitelně blíží což znamená, že je důvod k oslavám. Na letošní rok se bude velmi dlouho vzpomínat a tak si zaslouží pořádnou rozlučku, třeba ve formě parádního ohňostroje. Pokud si na takový ohňostroj chcete zachovat vzpomínku, není to jen tak. V tomto článku se podíváme na několik typů a rad, jak si focení či natáčení ohňostroje co nejvíce zpříjemnit a zajistit (nebo se o to alespoň pokusit), aby stál výsledek zato.

Bez stativu to nepůjde

Focení ohňostroje se neobejde bez stativu. Bohužel je to tak a pokud doma stativ nemáte, výsledek nikdy nebude tak dobrý, jako s jeho použitím. Hlavním důvodem pro použití stativu je ukotvení telefonu (nebo fotoaparátu) a zajištění toho, že se během focení ani nepohne. Pokud by se tak stalo, focená expozice bude rozmazaná a nebude to ono. Pokud si najdete dostatečně stabilní pozici, můžete se pokusit ohňostroj fotit i „z ruky“, udržení závěrky na delší čas, zejména při velmi špatných světelných podmínkách, však bude výzva.

Zapomeňte na blesk

Pokud máte na svém iPhonu nastavenou automatickou funkci blesku, pro focení ohňostroje si jí určitě vypněte. Pokud by iPhone při focení používal blesk, světelné znečištění nejbližšího okolí by celou fotku znehodnotilo. Obzvláště tehdy, pokud by se měl blesk do čeho opírat (například do kouře z pyrotechniky). Zároveň zapomeňte na používání digitálního zoomu, který výrazně degraduje kvalitu fotografie. Pokud máte iPhone s optickým zoomem, tak to takový problém není.

Další funkcí, která vám může zkomplikovat život, je Smart HDR. V praxi tato funkce způsobuje to, že iPhone vyexponuje několik snímků zobrazované scény s různým nastavením dynamického rozsahu a vyfocené snímky následně zkombinuje do jedné HRD fotografie. Tento úkon však nějakou dobu trvá a i když to může být jen několik desetin sekundy, při focení ohňostroje je to příliš dlouhá doba. Smart HDR tedy vypnout.

AF/AE lock

Pokud budete fotit ohňostroj, dá se očekávat, že se bude v prostoru nacházet zhruba na jednom a tom samém místě po celou dobu konání. Z toho důvodu je třeba při focení vypnout funkci automatického zaostřování a automatického nastavení expozice. To provedete tak, že prstem zmáčknete kýžené místo na obrazovce a za několik vteřin se AF/AE vypne. Všechny následující snímky tak budou využívat aktuální polohy AF/AE a nebudou při pořizování dalších snímků nic měnit.

Burst mode

Jakmile je vše nastaveno a připraveno, stačí si jen počkat na začátek akce. Vzhledem k tomu, že je ohňostroj poměrně dynamický spektákl, je dobré používat funkci Burst. Ta se spustí stisknutím a podržením tlačítka spouště a iPhone začne zaznamenávat jeden snímek za druhým ve vysoké frekvenci. Takto si poměrně snadno zajistíte to, že alespoň u jednoho snímku trefíte to, co chcete vyfotit. Zde je však nutno podotknout, že používáním tohoto režimu můžete velice rychle zaplnit paměť telefonu, neboť iPhony zvládají pořizovat velké množství fotografií za relativně krátkou dobu.