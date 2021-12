GeForce NOW si nyní na nových MacBoocích Pro M1 Pro a M1 Max užijete naplno

Herní služba GeForce NOW se dočkala upgradu, který potěší zejména majitele nedávno představených MacBook. Pro M1 Pro a M1 Max. Verze 2.0.36 obsahuje novou funkci propojení účtů NVIDIA a Ubisoft, díky níž bude snazší spouštění her využívajících Ubisoft Connect pomocí automatického přihlášením k účtu uživatele. Hráči tak mohou proces přihlašování úplně přeskočit a rovnou se vrhnout do svých oblíbených her od Ubisoftu.

Na Macbooku s nativním rozlišením

Aktualizace také vylepšuje zážitek ze streamování na Macu. Členům dává k dispozici nastavení ideálního poměru stran pro Apple MacBook Pro M1 Pro a Max. Majitelé členství RTX 3080 se navíc mohou těšit na hraní v nativním rozlišení Macbooku Air M1 nebo Macbooku Pro, tedy 1600p.

GFN Thursday

Tento týden přichází také sedm nových her. Úplnými novinkami vydanými tento týden jsou strategie A-Train: All Aboard! Tourism, plošinovka plná hádanek White Shadows a Monopoly Madness inspirované slavnou deskovou hrou. Nechybí ani rozšíření podpory o dva tituly, které jsou aktuálně k dispozici zdarma: Anno 1404 History Edition a Prison Architect. Kompletní seznam naleznete níže: