GeForce NOW očima jablíčkáře, aneb jak proměnit Mac v herní bestii

Jablečné laptopy si za dobu své existence dokázaly vybudovat solidní renomé, které jim nikdo nemůže upřít. MacBooky se totiž pyšní skvělou spolehlivostí a perfektním výkonem. Tyto vlastnosti z nich dělají bezkonkurenčního parťáka pro jakoukoliv práci, při které vás rozhodně nenechají ve štychu. Nalejme si ale čistého vína. Ačkoliv například střih videa, programování, tvorba grafiky, úprava fotografií nebo běžná kancelářská práce většinou netvoří MacBookům žádný problém, hraní her mu dokáže pořádně zavařit.

Je totiž nutné si uvědomit, že se jedná o pracovní nástroje, které pro hry nejsou uzpůsobeny. Už jen samotný operační systém macOS je překážkou. Vývojáři jsou si totiž vědomi toho, že si uživatelé nekupují Macy kvůli hrám, a proto vývoj na tuto platformu poněkud přehlíží. Věděli jste ale, že například i váš maličký MacBook Air můžete proměnit v plnohodnotnou herní bestii a užít si tak téměř všechny přední tituly? Přesně tohle totiž umožňuje služba GeForce NOW, která od svého uvedení sklízí především jen chválu.

Co je GeForce NOW?

V dnešní době můžete stále více slyšet o takzvaných cloudech. Jednat se může například o virtuální úložiště v podobě známého Google Disku nebo iCloudu, kde si uchováváte vaše data, virtuální servery, díky kterým můžete provozovat váš vlastní server, aniž byste jej museli fyzicky vlastnit, nebo právě herní cloudy, které vám propůjčují extrémní výkon pro hraní her. Do poslední zmiňované kategorie se řadí i služba GeForce NOW. Tato platforma totiž umožňuje streamování her, díky čemuž si můžete zahrát na vašem počítači, Macu, SHIELD TV nebo na telefonu s operačním systémem Android. Pravděpodobně vás nyní musí napadnout, že služba buďto nefunguje spolehlivě, nebo si na ní pořádně provětráte peněženky.

Opak je ale naštěstí pravdou. Spolehlivost GeForce NOW se přímo úměrně odvíjí od vašeho internetového připojení, které určuje kvalitu přenosu a odezvu. Co se týče ceny, tak zde vás pravděpodobně překvapíme. Tuto službu si totiž můžete pořídit zcela zdarma, přičemž budete z části omezeni. Tato verze totiž umožňuje pouze jednohodinovou herní relaci, po které budete muset hru restartovat. Další nevýhodou může být, že si někdy budete muset počkat, než se do hry vůbec připojíte. Následně se ale nabízí placená edice Founders, která vás vyjde na 139 Kč měsíčně a je v současné době na první tři měsíce zcela zdarma. Tato nabídka je ale časově omezená a očekává se, že se částka časem navýší.

Jak to tedy celé funguje?

Pro využití služby GeForce NOW budete samozřejmě potřebovat GeForce účet. Pokud jej doposud nemáte, pravděpodobně pro vás bude nejsnazší si na této stránce zvolit druh vašeho předplatného (zdarma nebo edici Founders), kde se následně budete moci zaregistrovat. Jakmile si zvolíte typ vašeho členství a nainstalujete si příslušného klienta, máte z části vyhráno. Další otázka, která se vám nyní může nabízet, se týká samotných her. Služba GeForce NOW je schopna se propojit s vaší knihovnou například na platformě Steam, Uplay, nebo Origin, takže za hry nemusíte platit ani korunu navíc. V klientovi vám tedy postačí hru najít, přidat si ji do své knihovny a spustit.

MacBook v roli jablečné bestie

Fotogalerie GeForce NOW-test - site 1 GeForce NOW-test site 2 Vstoupit do galerie

Jak jsem již zmínil výše, kvalita hry se odvíjí od vašeho internetového připojení. Osobně službu využívám na svém 13“ MacBooku Pro z roku 2015, kde jsem se doposud setkal jen s mírnými problémy. GeForce NOW navíc ani není tolik náročná na internet, jak se mnohým může zdát. Podle oficiálních požadavků vám pro hraní ve Full HD a 60 snímcích za sekundu stačí 25Mb připojení, které dnes najdeme v téměř každé domácnosti. Aby ale hra běžela bez jediných problémů a neobjevovaly se výpadky, doporučuje se použít kabelové připojení nebo WiFi síť, která běží na pásmu 5 GHz.

Rychlost mého připojení se pohybuje okolo 50 Mbps, což je podle výše zmiňovaných dostatečná rychlost. Musím ale uznat, že při hraní na bezdrátové síti (2,4 GHz) se místy setkávám s výpadky, kdy dojde k rapidními snížení rozlišení a drobným zásekům. Když se ale připojím pomocí kabelu, nebo přehodím router na 5 GHz, tak jsou tyto problémy rázem eliminovány. Podle mého laického názoru asi tolik nezáleží na zmiňované rychlosti připojení (pokud tedy alespoň splňujete určitý standard), ale jde spíše o jeho stabilitu.

Dá se vůbec takto hrát?

Otázka, zdali se dá takto skutečně hrát, vás pravděpodobně zajímá nejvíce. Osobně musím uznat, že jsem byl při první zkušenosti službou nesmírně překvapen. Je ale nutné upozornit, že na kompetitivní hraní GeForce NOW zkrátka není. Prozatím jsem otestoval hry jako Shadow of War, Assassin’s Creed Syndicate, PayDay 2, World of Warcraft, League of Legends a Counter Strike: Global Offesive.

Pokud se řadíte mezi milovníky příběhových her, které jsou určeny pro jednoho hráče, pak je tady služba přímo pro vás a rozhodně vás nezklame. V případě ostatních titulů je to už trošku horší. Jelikož výpočet hry probíhá na vzdáleném cloudu, odkud se k vám musí obraz nejprve poslat a vy následně zasíláte zpět vaše pohyby a akce, určitá odezva je prostě nevyhnutelná. Tento problém se dal poměrně v pořádku akceptovat u WoWka a League of Legends, ale na CS:GO byla služba zkrátka krátká.

Kvalita streamování

Fotogalerie GeForce NOW-kvalita streamovani 2 GeForce NOW-kvalita streamovani 3 GeForce NOW-kvalita streamovani 1 GeForce NOW-kvalita streamovani 4 Vstoupit do galerie

Přímo v klientu služby GeForce NOW můžete nalézt velice zajímavou funkci, která vám umožní nastavit kvalitu samotného streamování. V klientu se totiž nachází tři předpřipravené režimy, které se odlišují podle potřeby hráče. Najdeme zde režim Vyvážený, který využívá maximální potencionál vaší sítě, čemuž uzpůsobuje samotnou hru, Spořič dat, který se pochopitelně snaží o minimalizaci celkového objemu dat a hodí se tak do horších podmínek, a Soutěžní, který se pro změnu soustředí na co nejnižší latenci. Nadále zde můžeme vidět režim s názvem Vlastní. Ten slouží k vytvoření vlastních podmínek, kterými se následně služba bude za každou cenu řídit.

Pokud jde o mě, častokrát se pohybuji mezi dvěma lokacemi. Na jedné z nich mám perfektní stabilní internet a využívám režim Vyvážený, který se mi vždy dokázal postarat o perfektní kvalitu obrazu bez výskytu jakýchkoliv záseků. Na té druhé je to ale už poměrně horší. Internet zde sice není nějak špatný, ale bohužel je poměrně nestabilní. V takovém případě je pro mne nejlepší sáhnout po Spořiči dat, díky čemuž mi dokonce hraní na nestabilním internetu nedělá žádný problém.

Závěr

Služba GeForce NOW byla oficiálně spuštěna teprve minulý měsíc, a to po několikaletém testovacím provozu. Teoreticky se tedy dá říci, že je služba stále v plenkách a ještě má spoustu much na vypilování. Když se ale na celý koncept podíváme očima jablíčkáře, musíme uznat, že se jedná o skutečně zajímavé a efektivní řešení pro občasné hraní. Člověk, který si totiž zakoupil počítač s logem nakousnutého jablka, na něm rozhodně nehodlá hrát hry. Někdy ale takové zpestření může přijít vhod a GeForce NOW se nabízí jako skvělé řešení. Osobně jsem na Mac kdysi přešel hlavně kvůli toho, že jsem hry přestal kompletně hrát a věnoval se pouze produktivní činnosti, ke které jsem zkrátka potřeboval spolehlivé zařízení. Po určitém čase jsem měl ale chuť si třeba něco na chvíli zahrát, ale bohužel jsem neměl žádnou možnost. Se službou GeForce NOW jsem nyní nesmírně spokojen a věřím, že nás v oblasti cloud computingu čekají velké věci.

V poslední době je navíc stále více slyšet o technologii zvané Ray Tracing (RTX), která mimochodem taktéž pochází z dílny společnosti NVIDIA. Pokud se rozhodnete pro placené členství (Founders) ve službě GeForce NOW, můžete si dokonce hry zahrát s touto revoluční technologií. V tomto vidím obrovskou výhodu. Teoreticky se totiž dá říci, že za 139 korun měsíčně si pronajmete herní bestii, která by vás jinak vyšla na více než 100 tisíc korun. Co si o této streamovací platformě myslíte vy? Stojí to za to?