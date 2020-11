GeForce Now na iPhone: Vyzkoušeli jsme, jak na iPhone funguje jedna z nejlepších cloudových herních služeb

Pokud sledujete dění v jablečném světě a zároveň vám ani není cizí svět her, tak zbystřete. Dost možná jste před nějakou dobou postřehli „spor“, který probíhal mezi Applem a Nvidií. Společnost Nvidia totiž již po dobu několika měsíců nabízí vlastní herní streamovací službu s názvem GeForce Now. Pokud o této službě slyšíte prvně, tak pomocí ní můžete hrát hry bez nutnosti vlastnit výkonný herní stroj. Nvidia vám výkon svým způsobem „propůjčí“ a vám už pak nezbývá nic jiného, abyste kdykoliv a kdekoliv skrze GeForce Now začali vaši oblíbenou hru hrát.

Služba GeForce Now se měla, opět již před několika měsíci, objevit i v App Storu pro iPhone a iPad. Nebyl by to ale Apple, kdyby neměl nějaký problém. V pravidlech App Storu stojí, že se v něm nesmí nacházet aplikace připomínající „rozcestníky“, pomocí kterých je možné spouštět hry (či jiné aplikace). Před několika dny Apple tohle pravidlo upravil a povolil těmto aplikacím v App Storu existovat, mohou však odkazovat pouze na takové hry, které jsou k dispozici v rámci App Storu. Pokud se určitá hra v App Storu nenachází, tak se ve službě nacházet nesmí. Jak jistě tušíte, tak se tímto nic moc nevyřešilo a Nvidia stále pokračovala v „budování“ okliky, pomocí které byste si na iPhonu a iPadu mohli zahrát naprosto cokoliv. Nyní pro vás máme velmi dobrou zprávu, jelikož Nvidia tuto okliku dnes dokončila a před několika hodinami spustila beta verzi Nvidia GeForce pro Safari v iOS a iPadOS.

Zdroj: GeForce Now

Jak začít hrát na iPhone přes GeForce Now

Pro hráče, kteří chtějí hrát i na svém iPhonu a iPadu, to znamená, že mají zelenou. Chcete-li v rámci iOS či iPadOS hrát hry skrze GeForce Now i vy, tak se nejedná o nic složitého. Stačí na vašem mobilním jablečném zařízení přejít na stránky Nvidia GeForce Now, a poté se registrovat, popřípadě přihlásit, jestliže už účet máte vytvořený. Po přihlášení klepněte na možnost pro hraní v Safari na iOS či iPadOS a přidejte si podle návodu GeForce Now na domovskou obrazovku. Nakonec už jen stačí, abyste z plochy GeForce Now spustili, přihlásili se a je hotovo – rovnou se můžete pustit do hraní vašich oblíbených her. Skvělou zprávou je, že můžete GeForce Now využívat naprosto zdarma. V tomto případě ale může jedna herní relace trvat hodinu, pak je nutné hru restartovat. Pokud si službu předplatíte za 139 korun měsíčně, tak můžete hrát bez omezení, navíc získáte přednost v řadě a zároveň se vám aktivují RTX efekty.

Osobně jsem v rámci GeForce Now po dobu několika minut na mém iPhonu XS zkoušel hrát mou oblíbenou hru, PayDay 2. Službu jsem si zatím nepředplatil, každopádně jsem ve frontě i přesto čekal pouhé čtyři minuty. Po spuštění se stačilo přihlásit k účtu Steam a hru jednoduše spustit. Po spuštění už můžete začít hrát tam, kde jste na vašem počítači přestali. Samozřejmě je v tomto případě nutné, abyste měli k iPhonu či iPadu připojený gamepad, kromě toho je nutné také velmi kvalitní připojení k síti. Hraní bylo naprosto plynulé a bez sebemenších záseků, což je naprosto pozoruhodné.

Nvidii se tedy podařilo obelstít Apple a doufejme, že jablečná společnost neprovede nějaké kroky, které by fungování služby skrze Safari znemožnilo. Dobrou zprávu mám i pro hráče Fortnite – Nvidia totiž již brzy v rámci GeForce Now i tuto hru vypustí pro veřejnost. Konečně si tak budeme schopni po několika měsících opět Fortnite, který je v App Storu zakázaný, zahrát. Herní studio Epic Games navíc s Nvidií spolupracuje, takže vstupu Fortnite do GeForce Now nic nebrání. O dalších novinkách vás samozřejmě budeme informovat.

