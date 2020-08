Apple: Nejen xCloud. Na iPhony nepustíme ani Google Stadia, GeForce Now a další

Včera dopoledne jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že Microsoft odpískal testování služby xCloud, která měla fanouškům her z Xboxu umožnit streamování těchto her přes internet do jejich telefonů a tabletů, na platformách iOS a iPadOS. Důvod sice redmondský gigant rozebírat nechtěl, poukazoval však na striktní podmínky App Store, které mu ve vstupu do ekosystému Applu zabránily. Tato slova nyní potvrdil i samotný Apple v novém rozhovoru pro Business Insider. Dopředu všechny hráče upozorňujeme, že jím následující řádky možná zkazí celý den.

V nedávném rozhovoru se představitelé Applu nechali slyšet, že na své platformy nepustí nejen x Cloud, ale nepočítají ani se službami Google Stadia, GeForce Now a všemi dalšími, které jsou určeny ke cloudovému hraní. Důvodem má být dle slov Applu rozpor fungování služeb s podmínkami App Store, kvůli čemuž je do něj zkrátka nelze vpustit. Hlavním problémem se zdá být to, že by Apple nemohl schvalovat hry, které v cloudových službách poběží, čímž by nemohl zaručit, že splňují všechna pravidla jeho obchodu. Kvůli tomu tak raději služby zatrhne – tedy minimálně prozatím.

Ať se může zdá vysvětlení Applu sebevíc logické, pravdou je, že za ním stejně naprostá většina jablíčkářů vidí pouhou snahu udržet co největší prostor pro jeho vlastní službu Apple Arcade. Právě tou by totiž rád Apple z dlouhodobého hlediska ovládl hraní na svých zařízeních, díky čemuž by byl schopný vydělat nemalé peníze. Podle dostupných informací se mu to však zatím absolutně nedaří, jelikož se služba hráčům kvůli nekvalitním hrám příliš nepozdává. Snad se tedy Apple se svými podmínkami App Store v budoucnu umoudří a xCloud, Stadii či GeForce Now do App Store pustí.