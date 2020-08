Hry z Xboxu si na iPhonech přes xCloud nakonec nezahrajeme. Na vině je Apple

O projektu xCloud slyšel v uplynulých měsících snad každý, kdo si rád zahraje na Xboxu. Jedná se totiž svým způsobem o streamovací službu, díky které si budete moci zahrát své oblíbené xboxové hry téměř na jakékoliv elektronice, která bude disponovat dostatečně rychlým internetovým připojením. Pro majitele iPhonů a iPadů však máme špatnou zprávu. Jejich zařízení totiž do “téměř každé elektroniky” nespadají.

Microsoft nedávno oficiálně oznámil, že svůj xCloud zpřístupní od poloviny září na Androidech, jejichž majitelé si tak budou moci službu po měsících testování naplno vychutnat. O iOS však v jeho oznámení nepadla ani zmínka, přestože probíhalo podle informací z posledních měsíců testování i na něm. Nejeden jablíčkář se proto začal obávat nejhoršího, což bohužel nyní potvrdil i samotný Microsoft.

Redmondský gigant se v rozhovoru pro The Verge nechal slyšet, že xCloud pro iOS testoval zhruba od února, avšak kvůli striktním pravidlům App Store se nakonec testy a potažmo i celý projekt pro iOS rozhodl ukončit. To jinými slovy znamená, že xCloud na iPhony nedorazí – minimálně tedy v nejbližších měsících. Co přesně se za striktními pravidly App Store skrývá sice Microsoft neprozradil, dá se však očekávat, že měl na mysli pravidla Applu týkající se zákazu vlastních katalogů her nebo aplikací. Ty totiž považuje Apple za konkurenci, kvůli čemuž jí nechce v App Store poskytnout místo.

Microsoft se tak dostal do takřka stejné situace jako nedávno Valve se svým SteamLinkem, který umožňuje hraní her z knihovny Steamu na telefonech a tabletech. Řešení Valve však funguje na zcela jiném principu, jelikož de facto jen zrcadlí hry z počítače uživatele do jeho mobilu, díky čemuž se Apple nakonec i rozhodl aplikaci povolit. Nicméně xCloud potřebuje ke své funkčnosti skutečně jen internet, kvůli čemuž je jeho vpuštění do App Store poměrně nepravděpodobné. Stala by se z něj totiž velká konkurence služby Apple Arcade, což si vzhledem k jejím nepříliš dobrým výsledkům Apple nemůže dovolit.