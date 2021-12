Pokud si chcete na iPhonu cokoliv poznamenat, tak k tomu můžete využít nativní aplikaci Poznámky, popřípadě jakoukoliv jinou poznámkovou aplikaci třetí strany. V současné době jsou ale o mnoho populárnější zvukové záznamy, které si můžete na iPhonu, popřípadě na jakémkoliv jiném Apple zařízení, jednoduše poznamenat. S příchodem iOS 15 jsme se dočkali výrazného vylepšení nativní aplikace Diktafon, ve které můžete zvukové záznamy jednoduše pořizovat. Na našem magazínu se společně novinkám nejen z této aplikace postupně věnujeme. A tento článek nebude jiný, jelikož si v něm ukážeme další novinku z nativní aplikace Diktafon.

Jak na iPhone v Diktafonu vylepšit nahraný záznam

Při nahrávání záznamů v aplikaci Diktafon se můžete ocitnout v několika ne úplně příjemných situacích. Už jsme si společně řekli, co můžete dělat v tehdy, pokud se v nahrávce objeví tiché místo. V iOS 15 tohle tiché místo můžete jednoduše vynechat – viz tento článek. Kromě toho ale může dojít také k určitému znehodnocení záznamu, a to například pokud se dotknete otvorů pro mikrofon, popřípadě pokud se s iPhonem například přesouváte. Tohle znehodnocení se může projevit jakožto šum, praskání, syčení apod. I na tomhle však Apple zapracoval a nedávno přišel s funkcí, pomocí které je možné záznam vylepšit a případný šum, společně s dalšími nevyžádanými zvukovými ruchy, odstranit. Postup pro zapnutí je následující:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu přešli do nativní aplikace Diktafon.

Jakmile tak učiníte, tak si vyberte a rozklikněte konkrétní záznam , který chcete zrychlit nebo zpomalit.

, který chcete zrychlit nebo zpomalit. Následně, po klepnutí na záznam, klepněte v jeho levé spodní části na ikonu nastavení.

Tímto se vám zobrazí menu s předvolbami, kde už jen stačí aktivovat možnost Vylepšit záznam.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhonu jednoduše vylepšit nahraný záznam. Tato funkce je každopádně k dispozici i v dalších aplikacích, ve kterých je možné záznam pořídit – některé tyto aplikace nahrávku vylepšují dokonce samy automaticky. Kromě možnosti pro vylepšení nahrávky je možné ve výše uvedeném menu nastavit také již zmíněné přeskakování tichých míst v nahrávce, popřípadě zde můžete změnit rychlost přehrávání, což se může opět v některých situacích hodit.