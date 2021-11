Největší výrobce iPhonů: Čipová krize bude pokračovat ještě nejméně rok

Svět řeší v posledních měsících jednu nepříjemnost za druhou. Po pandemii koronaviru, která se mu nyní daří relativně slušně krotit pomocí očkování, totiž nyní řeší například výrobní krizi způsobenou nedostatkem surovin a komponentů v čele s čipy. Právě těch pak má bohužel být nedostatek i příští rok a je možné, že ani po něm se situace nezlepší.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max LsA 1 iPhone 13 Pro Max LsA 4 iPhone 13 Pro Max LsA 5 iPhone 13 Pro Max LsA 6 +21 Fotek iPhone 13 Pro Max LsA 7 iPhone 13 Pro Max LsA 9 iPhone 13 Pro Max LsA 11 iPhone 13 Pro Max LsA 10 iPhone 13 Pro Max LsA 14 iPhone 13 Pro Max LsA 15 iPhone 13 Pro Max LsA 16 iPhone 13 Pro Max LsA 17 iPhone 13 Pro Max LsA 18 iPhone 13 Pro Max LsA 19 iPhone 13 Pro Max LsA 20 iPhone 13 Pro Max LsA 21 iPhone 13 Pro Max LsA 22 iPhone 13 Pro Max LsA 23 iPhone 13 Pro Max LsA 24 iPhone 13 Pro Max LsA 25 iPhone 13 Pro Max LsA 26 iPhone 13 Pro Max LsA 27 iPhone 13 Pro Max LsA 28 iPhone 13 Pro Max LsA 29 Vstoupit do galerie

Své vidiny vylíčil ústy svého vedení před pár hodinami Foxconn, který je největším výrobcem iPhonů. Ten se nechal konkrétně slyšet, že podle jeho zpráv bude svět sužován extrémním nedostatkem čipů ještě minimálně do druhé poloviny příštího roku a je proto velmi pravděpodobné, že se potíže opět dotknout i Applu a jeho vrcholného produktu ve formě iPhonu. Potíže ale budou zcela určitě i s výrobou jiných produktů z jeho dílny, kvůli čemuž přijde kalifornský gigant o další peníze a velmi pravděpodobně proto nevyletí jeho hodnota opět strmě vzhůru.

Vysvětlení nedostatku čipů je svým způsobem jednoduché. Málo jich není proto, že by se jich málo vyrábělo, ale proto, že svět po brutálním výrobním útlumu, který byl spojen s nástupem pandemie koronaviru, nyní najíždí na daleko objemnější výrobní režim, který mu má pomoci veškeré ztráty dohnal. To však není z logiky věci možné, protože výrobní linky na komponenty nejsou obří poptávku po čipech schopny uspokojit a nebudou toho pravděpodobně schopny až do doby, než se vrátí do přijatelnějších hodnot.