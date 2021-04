Klíčový dodavatel Applu: Nedostatek čipů bude i příští rok

Nedostatek mikročipů v současné době trápí obrovské množství společností napříč různými odvětvími. Kvůli rozsáhlým a dlouhodobým výpadkům ve výrobě nese mnohé zboží cejch nedostupnosti, který postihuje jak herní konzole, PC komponenty, ale také telefony, tablety, elektroniku ale i výrobce automobilů, kteří mají nedostatek dílů pro infotainment systémy apod. Dodavatelé čipů se snaží co mohou, ale dle slov toho největšího ani to nestačí. TSMC očekává, že nedostatek mikročipů potrvá i do roku 2022.

Zástupce TSMC včera pro Reuters uvedl, že společnost dělá doslova co může, aby co nejvíce pokryla nedostatečnou produkci mikročipů, které se v jejích továrnách vyrábí. Dle slov svého zástupce však společnost očekává, že se nedostatek bude projevovat i v průběhu roku 2022, což může negativně ovlivnit i Apple, který si u TSMC nechává vyrábět procesory pro své iPhony, iPady ale nyní i Macy s M1 čipy (a jeho budoucími variantami).

Apple se tak dle původních očekávaní jistým omezením v dostupnosti produktů nevyhne. Na jedné straně hrozí nedostatek ze strany TSMC, na druhé straně se pak hovoří o problémech v jiné části dodavatelského řetězce – zejména s ohledem na displejové moduly pro iPady Pro a čipy pro základní desky některých MacBooků.

Za nedostatkem komponent stojí hned několik faktorů, počínaje pandemií covidu-19, přes problémy s vodou v taiwanských továrnách či extrémních mrazech v Texasu, v jejichž důsledku musely být některé výrobny přerušeny. Kvůli změnám v životním stylu obrovského množství lidí navíc vzrostl zájem o výpočetní techniku, který celou situaci ještě více komplikuje. TSMC chce s tímto problémem bojovat prostřednictvím nových výrobních továren, které se v současné době staví. Do nich společnost investuje přes 100 miliard dolarů a jejich dokončení a zahájení provozu se očekává někdy v roce 2024.