CEO Intelu: Problém s nedostatkem čipů tu bude minimálně do roku 2023

Nedostatek čipů sužuje celý technologický svět a podle Patricka Gelsingera tomu tak ještě pár let bude. Je totiž toho názoru, že s nedostatkem čipů se technologické společnosti budou potýkat minimálně do roku 2023. Konkrétně řekl, že každé čtvrtletí se situace na trhu bude zlepšovat. Vyrovnanou nabídku a poptávku lze ale prý očekávat až v roce 2023. V AMD jsou optimističtější a návrat do normálu vidí už v roce 2022.