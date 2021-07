Apple: Nových iPhonů a iPadů může být v následujících měsících nedostatek

Chystáte-li se v brzké době na nákup iPhonu či iPadu, máme pro vás dobrou radu – raději příliš neotálejte a kupte si jej co nejdřív. V rámci včerejšího oznámení finančních výsledků se totiž nechal šéf Applu slyšet, že pandemie koronaviru jeho dodavatelský řetězec i nadále svírá, což se odráží na jeho výkonu. Ten má být v následujících týdnech a měsících do značné míry omezený, kvůli čemuž by se svět mohl dočkat nedostatku dodávek nových produktů, zejména pak právě iPhonů a iPadů.

Tim Cook sice investorům přislíbil, že se bude jeho společnost snažit o maximální zmírnění veškerých potenciálních dopadů ve formě nedostatku Apple produktů, nicméně není schopen zaručit, že se tato snaha na skladových zásobách nakonec v nějaké větší míře odrazí. Apple totiž dle jeho slov bojuje se stejnými problémy jako zbytek světa a jelikož ani ten nezvládá vyrábět své produkty tak, jak by chtěl, což lze ostatně skvěle vidět na skladových zásobách nejen elektroniky, je jasné, že se na Applu tyto trable nějakým způsobem přeci jen odrazit musí. Na otázku, zda se možné výrobní nedostatky projeví i na dostupnosti iPhonů 13, se pak Tim Cook rozhodl raději neodpovědět. Je totiž možné, že ani on sám zatím netuší, jak se dodavatelskému řetězci v dlouhodobějšího hlediska vlastně povede.