iPhony 12 Pro se dál prodávají jako na běžícím páse, skvěle jsou na tom i levnější iPhony 12

Přestože již mnozí jablíčkáři vyčkávají na představení iPhonů 13, ke kterému dojde letos na podzim, Apple si na malé prodeje iPhonů stěžovat nemůže. V uplynulém čtvrtletí totiž dle svých slov zaznamenal z hlediska upgradů nebo chcete-li přechodu ze starých iPhonů na nové, potažmo z Androidu na iPhonu vůbec nejsilnější 2. čtvrtletí ve své historii.

Asi vás nepřekvapí, že největšími tahouny byly iPhony 12 a 12 Pro, přičemž na adresu prvního zmiňovaného modelu Cook uvedl, že se prodával velmi silně a na adresu druhého pak že obzvláště silně. Šéf Applu navíc očekává velké prodejní úspěchy i v následujících měsících a letech a to zejména díky 5G síti, na jejímž rozšiřování se má Apple dle něj svézt. 5G telefonů je totiž na trhu stále relativně málo, což šance Applu na úspěch s jeho iPhony samozřejmě velmi zvyšuje.

Fotogalerie iPhone 12 Pro Max LsA 15 iPhone 12 Pro Max LsA 14 iPhone 12 Pro Max LsA 13 iPhone 12 Pro Max LsA 12 Zdroj: Redakce Letem světem Applem +11 Fotek iPhone 12 Pro Max LsA 11 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 10 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 9 iPhone 12 Pro Max LsA 7 iPhone 12 Pro Max LsA 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 6 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 5 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 4 iPhone 12 Pro Max LsA 3 Zdroj: Redakce Letem světem Applem iPhone 12 Pro Max LsA 2 Vstoupit do galerie

Apple může za uplynulé čtvrtletí v souvislosti s iPhony velmi těšit taktéž to, že za ně vděčí již relativně starým modelům. Jinými slovy, nemusel kvůli němu ukázat například iPhone SE 3. generace či cokoliv podobného, co by prodeje jeho telefonů rozdmýchalo. Tento fakt jen dokazuje, jak extrémně silnou řadu loni na podzim světu ukázal. A letos to má být z jeho strany ještě zajímavější.