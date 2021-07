AirTag je trefou do černého. Apple i díky němu zlomil další prodejní rekord

Včerejší oznámení čtvrtletních finančních výsledků Applu opět zavřelo ústa všem pochybovačům, dle kterých má kalifornský gigant nakročeno k úpadku. Z čísel totiž jasně vyplývá, že je pravda zcela opačná, jelikož byste mezi nimi marně hledali jakýkoliv propad oproti loňsku. Extrémně posílily navíc i kategorie, u kterých se tak výrazný růst nečekal – zejména pak Nositelná elektronika, domácnost a příslušenství.

Tato kategorie zahrnující Apple Watch, AirPods, HomePody, Apple TV, Beats a nově i AirTagy, vygenerovala v uplynulých třech měsících Applu tržby ve výši 8,8 miliard dolarů, což je o neuvěřitelných 36 % více než tomu bylo ve stejném období před rokem a tedy logicky nejvíce, co kdy v tomto čtvrtletí vygeneroval. Hlavním tahounem byly jako již tradičně Apple Watch, které si dle dat Applu v tomto čtvrtletí zakoupilo 75 % uživatelů vůbec poprvé, čímž tak výrazně rozšířili základnu tohoto produktu. Velmi úspěšný pak měl být dle slov šéfa Applu prodejně i lokalizátor AirTag, na který jsou navíc dle průzkumů Applu mezi uživateli i velmi kladné reakce z hlediska využitelnosti. Ukazuje se tak, že je tato novinka trefou přímo do černého. Ostatně, přesně kvůli tomu jsou u mnoha prodejců beznadějně vyprodané a to na dlouhé týdny dopředu.