Apple přišel na způsob, jak ještě víc vydělat přes App Store. Vývojáři jsou však proti

Není žádným tajemstvím, že je pro Apple jeho App Store zlatý důl, který je navíc čím dál tím více výdělečným. Asi se proto nebudete divit tomu, že se z něj nyní snaží kalifornský gigant “vymámit” peníze dalšími, byť poměrně netradičními způsoby. Na ty si nyní posvítil magazín Forbes.

Podle zdrojů Forbesu začal Apple v posledních týdnech a měsících ve velkém využívat reklamy na Googlu, potažmo u dalších společností, s jediným cílem – propagovat v nich buď placené aplikace v App Store, nebo aplikace nabízející předplatná. Pro Apple je totiž díky jeho provizím velmi výhodné, když si uživatelé zajistí předplatné právě přes jeho App Store, než aby si je zajišťovali mimo něj “na přímo” u vývojářů. Právě ti se však nyní cítí Applem podvedeni, jelikož je tato jeho taktika připravuje o peníze a to buď tím, že jednoduše přichází o provizi odváděnou Applu, nebo proti němu musí bojovat pomocí svých vlastních reklam a ty logicky taktéž nejsou zadarmo.

Ačkoliv se může zdát jednání Applu do značné míry neetické, pravdou je, že protizákonné rozhodně není a není proto sebemenší důvod jej nechat. Jediné, co by mohlo Apple k ukončení jeho konání přimět, je tak velký odliv aplikací z dílny předních vývojářů, které mu generují velké peníze skrze provize. To se však očekávat v žádném případě nedá, protože by podobný krok byl pro něj daleko větší finanční fackou než nynější novinka ze strany Applu.