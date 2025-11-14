Apple spouští revoluci v App Storu! Miniaplikace dostanou vlastní program

Apple oznámil App Store Mini Apps Partner Program, nový program určený pro vývojáře, kteří ve své aplikaci hostují miniaplikace nebo minihry. Tyto miniaplikace běží převážně na webových technologiích, jako je HTML5 nebo JavaScript, a často tvoří součást větší nativní aplikace.
Cílem programu je usnadnit monetizaci těchto řešení a rozšířit jejich dostupnost na App Storu. Vývojáři, kteří se programu zúčastní, získají přístup k snížené provizi 15 % za In-App nákupy, pokud splní stanovené podmínky.
Vývojáři musí splnit více podmínek
Mezi klíčové požadavky patří integrace s Declared Age Range API a Advanced Commerce API, které mají zajistit bezpečné a plynulé prostředí pro uživatele všech věkových kategorií. Dále musí být miniaplikace nezávisle vyvíjené třetí stranou, nikoliv samotným vývojářem hostující aplikace.
Přihlášení do programu je možné přes speciální formulář a Apple zároveň rozšířil své App Review Guidelines. Nově například požaduje, aby tzv. „creator apps“ poskytovaly jasné označení obsahu, který přesahuje věkové omezení, a zároveň implementovaly mechanismus pro ověřování nebo deklarování věku uživatelů.
Podle spekulací program souvisí s dřívější dohodou Applu s čínským gigantem Tencent, která umožňuje Applu získávat provize z miniher a miniaplikací v rámci platformy WeChat. Nový Mini Apps Partner Program tak otevírá vývojářům nové příležitosti k monetizaci a zároveň nastavuje přísnější pravidla pro ochranu uživatelů.