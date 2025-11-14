Zavřít reklamu

Apple spouští revoluci v App Storu! Miniaplikace dostanou vlastní program

iPhone
Martin Hradecký
0

Apple oznámil App Store Mini Apps Partner Program, nový program určený pro vývojáře, kteří ve své aplikaci hostují miniaplikace nebo minihry. Tyto miniaplikace běží převážně na webových technologiích, jako je HTML5 nebo JavaScript, a často tvoří součást větší nativní aplikace.

Mohlo by vás zajímat

Cílem programu je usnadnit monetizaci těchto řešení a rozšířit jejich dostupnost na App Storu. Vývojáři, kteří se programu zúčastní, získají přístup k snížené provizi 15 % za In-App nákupy, pokud splní stanovené podmínky.

Vývojáři musí splnit více podmínek

Mezi klíčové požadavky patří integrace s Declared Age Range API a Advanced Commerce API, které mají zajistit bezpečné a plynulé prostředí pro uživatele všech věkových kategorií. Dále musí být miniaplikace nezávisle vyvíjené třetí stranou, nikoliv samotným vývojářem hostující aplikace.

App Store Awards 2024 apps App Store Awards 2024 apps
App Store track-manage-apple-app-store-subscriptions.jpg
Apple App Store Award finalists 2024 Apple Vision Pro App of the Year Apple-App-Store-Award-finalists-2024-Apple-Vision-Pro-App-of-the-Year
welcome app store.jpg welcome-app-store.jpg
Aplikace s podporou Liquid Glass 25 Aplikace s podporou Liquid Glass 25
Aplikace s podporou Liquid Glass 17 Aplikace s podporou Liquid Glass 17
Vstoupit do galerie

Přihlášení do programu je možné přes speciální formulář a Apple zároveň rozšířil své App Review Guidelines. Nově například požaduje, aby tzv. „creator apps“ poskytovaly jasné označení obsahu, který přesahuje věkové omezení, a zároveň implementovaly mechanismus pro ověřování nebo deklarování věku uživatelů.

Podle spekulací program souvisí s dřívější dohodou Applu s čínským gigantem Tencent, která umožňuje Applu získávat provize z miniher a miniaplikací v rámci platformy WeChat. Nový Mini Apps Partner Program tak otevírá vývojářům nové příležitosti k monetizaci a zároveň nastavuje přísnější pravidla pro ochranu uživatelů.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.