Apple opět upravuje ceny na App Store: Vývojáři pocítí daňové změny, uživatelé zase nové pravidlo u předplatného

Apple vývojáře pravidelně upozorňuje na změny, které mohou ovlivnit jejich příjmy z prodeje aplikací a nákupů v aplikacích na App Storu. A ani květen 2025 není výjimkou. Kalifornský gigant totiž oznámil další úpravy cen a výplat, které tentokrát pocítí především vývojáři působící mimo Brazílii. Novinky se však dotknou i zákazníků v Evropě, konkrétně v Německu, Rakousku a Polsku.

Od 16. května Apple upravil výplaty vývojářům v Brazílii kvůli zavedení nové daně CIDE (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico) ve výši 10 %. Tato daň se týká všech vývojářů, kteří nemají sídlo přímo v Brazílii. Jinými slovy, pokud prodáváte aplikace brazilským uživatelům z jiné země, Apple vám ode dneška z výnosů ukrojí o deset procent víc.

K dalším změnám dojde 2. června, kdy se aktualizují ceny aplikací a nákupů v aplikacích v Brazílii a Kazachstánu. To ale pouze v případě, že si jeden z těchto regionů nezvolíte jako základní pro cenotvorbu. Pokud tedy například nastavíte ceny podle brazilského App Storu, zůstane vše beze změny a úprava se projeví jen v ostatních regionech, kde bude systém vyrovnávat cenovou paritu. Výjimku tvoří automaticky obnovovaná předplatná – u těch se cena nemění vůbec, bez ohledu na region.

Kdo chce být v obraze, může už nyní v sekci Pricing and Availability v App Store Connect zkontrolovat, jak se změny projeví právě u jeho aplikací.

Zajímavou novinku Apple chystá také od 4. srpna. Pokud plánujete zvýšit cenu svého předplatného v Německu, Rakousku nebo Polsku, zákazníci vám to budou muset výslovně odsouhlasit, jinak jejich předplatné zanikne. A ne, nebude to jen jednorázová výzva – Apple plánuje oslovit uživatele e-mailem, notifikací i v aplikaci a to každý týden až do skončení jejich stávajícího fakturačního období.

Pokud tedy chcete předejít zmatkům, Apple doporučuje nové ceny naplánovat buď před 2. srpnem, nebo až po 4. srpnu. Jakékoli změny naplánované právě mezi těmito daty by totiž mohly přinést komplikace s aktivací souhlasů.

Je vidět, že Apple se snaží neustále držet krok s legislativními změnami po celém světě. Vývojáři tak musí být ve střehu a pokud prodávají své aplikace globálně, je teď ten správný čas zkontrolovat ceny a nastavení v App Store Connect.