Epic požádal Apple o schválení Fortnite do App Store, tentokrát na to jde přes Švédský účet

Po čtyřech letech od dramatického vyřazení Fortnite z amerického App Storu se Epic Games znovu pokouší hru na iOS dostat. A tentokrát velmi důvtipně – vývojářský účet v USA je sice stále zablokovaný, ale Epic využívá účet vytvořený ve Švédsku, který původně vznikl kvůli alternativnímu obchodu v EU na základě Digital Markets Act.

Pokud Apple žádost schválí, bude to poprvé od roku 2020, kdy si nejen američtí uživatelé budou moci Fortnite oficiálně stáhnout z App Storu. A nebude to jen tak ledajaká verze hry, ale rovnou verze, která má umožnit nákupy mimo App Store, tedy přes web, bez nutnosti platit Apple provizi. Právě tento model přímé platby Epic v roce 2020 zavedl, což vedlo ke známému sporu, během něhož Apple Fortnite z obchodu vyřadil a Epicu zrušil vývojářský účet.

Situace se však od té doby zásadně změnila. Apple byl soudem donucen umožnit vývojářům odkazovat v aplikacích na externí nákupní možnosti, tedy to, co bylo dříve zakázané. Apple navíc už dříve tuto možnost schválil aplikacím jako Spotify, Patreon nebo Kindle. Zůstává ale otázka, zda Apple skutečně Fortnite do amerického App Storu pustí. Oficiálně se totiž o nic nezměnilo, americký účet Epic zůstává zablokovaný a Apple nemá povinnost ho obnovit. Navíc má obavy z precedentního rozhodnutí, které by mohlo otevřít dveře dalším podobným obcházením pravidel.

Tim Sweeney, CEO Epic Games, uvedl, že firma s Applem o celém plánu jednala a Apple ví, že žádost přichází přes švédskou pobočku. Zda však Apple takový postup akceptuje, je zatím nejasné. Podle Sweeneyho by byl „velmi překvapený“, kdyby Apple „vytvořil geopolitickou bouři“ tím, že by opět zablokoval jednu z nejpopulárnějších her současnosti. Apple zároveň žádá devátý obvodní odvolací soud o odklad platnosti rozhodnutí, které mu přikazuje umožnit externí nákupy bez provize. Argumentuje tím, že jde o „zásah do základního obchodního modelu“ a požaduje možnost vybírat poplatky i při nákupech mimo App Store. Soud by měl rozhodnout do 28. května.

Napětí mezi Epicem a Applem tak zdaleka nekončí. Pokud Apple Fortnite nepovolí, riskuje další kolo soudních sporů a zájmu regulátorů – zejména v Evropě. Pokud naopak ustoupí, může tím otevřít Pandořinu skříňku pro další vývojáře, kteří se budou snažit obcházet pravidla podobně jako Epic.