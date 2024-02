Jak na iPhonu vypnout výzvy k hodnocení aplikací v App Storu

Jak na iPhonu deaktivovat výzvy k hodnocení aplikací v App Storu? Vývojáři aplikací často usilují o hodnocení svých aplikací, pro mnoho lidí ale může být nepříjemné, když se žádost o hodnocení objeví prakticky ihned po instalaci aplikace, nebo když se v podobě vyskakovacího okna objevuje pokaždé, když dojde ke spuštění aplikace. Dnes vám přinášíme návod, jak na iPhonu s iOS 17 zakázat žádosti o hodnocení v aplikaci.

Pochopení toho, jak tyto žádosti spravovat, zlepšuje uživatelský zážitek a umožňuje větší kontrolu nad tím, jak a kdy poskytnout vývojářům aplikací cennou zpětnou vazbu. Záměrem vývojářů, kteří tato upozornění nastavují, je samozřejmě usnadnit zanechání hodnocení, ale v případě některých aplikací dochází k nadměrnému zobrazování příslušných výzev, což vede k frustraci uživatelů.

Některé aplikace například doručí vyskakovací okno s hodnocením krátce poté, co si uživatel aplikaci stáhne. To není výhodné ani pro vývojáře, ani pro uživatele, protože uživatel neměl dostatek času na to, aby si aplikaci dostatečně vyzkoušel a poskytl skutečné hodnocení.

Jak na iPhonu deaktivovat výzvy k hodnocení aplikací

Pokud chcete na vašem iPhonu deaktivovat výzvy k hodnocení aplikací, postupujte podle následujícího návodu:

Na iPhonu spusťte Nastavení .

. Klepněte na App Store .

. Najděte položku s názvem Hodnocení a recenze .

. Deaktivujte tuto položku.

Je důležité si uvědomit, že vypnutí těchto požadavků sice může zlepšit váš zážitek z používání aplikací tím, že omezí vyrušování, ale také to znamená, že se vám nebudou zobrazovat výzvy, které by vám mohly připomínat, že máte podporovat aplikace, které se vám skutečně líbí. Hodnocení a recenze jsou důležitou součástí ekosystému aplikací, protože pomáhají ostatním uživatelům činit informovaná rozhodnutí a vývojářům pomáhají zlepšovat jejich aplikace.