Vzali jsme iPhone 13 Pro do Tyrolska, abychom si ověřili, že fotí vážně neuvěřitelně

Rok co rok máme se ženou jasný plán na podzim. Nejprve zničit brzdy na Red Bull Ringu, kde se na konci října konají volné jízdy na okruhu, což je mimochodem neskutečný zážitek pro každého, kdo miluje formule nebo okruhové ježdění, a pak vyrazit do jednoho z nejúžasnějších hotelů v Evropě. Z Red Bull Ringu jsme se proto i letos přesunuli do hotelu Miramonti, kde jsme strávili týden plný relaxu a výletů, při kterém nás na každém kroku doprovázel nový iPhone 13 Pro. Razím totiž heslo, že na pěkné fotky je potřeba i pěkné místo a co je lepšího na podzim než Tyrolsko, které se každoročně zbarvuje do těch nejúžasnějších podzimních barev. Pojďte se podívat, jak neuvěřitelně fotí iPhone 13 Pro spolu s námi a i když je recenze iPhone 13 Pro už nějaký ten pátek venku, dovolím si ještě krátký komentář k tomu, jak fotí. Pokud vás tedy po zhlédnutí galerie bude bavit ještě přelouskat kousek textu, pak se budu těšit u dalšího odstavce.

I když si připouštím, že to, co nyní napíšu, může znít pro mnoho lidí nepředstavitelně, musím skutečně říct, že Apple posouvá levely fotografie. Už iPhone 12 Pro se pokusil využít výpočetní výkon samotného zařízení k tomu, aby z vás udělal lepšího fotografa. iPhone 13 Pro tuto úroveň posunul někam zcela jinam. Když jste v pěkném prostředí, máte náladu a chuť fotit, je téměř jedno, jaký jste fotograf – fotky z iPhone 13 Pro vypadají totiž zkrátka úžasně. Navíc úplně poprvé v životě, co používám pro focení mobil, mi připadá, že vypadají úžasně i na displeji mého iMacu 5K. Je sice pravda, že když je přesunu na Apple XDR Pro Displej, tak se stále ještě raději podívám na fotky z Leica Q, ovšem na iMacu vypadají už tak skvěle, jako na displeji telefonu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pro mě osobně Apple po dlouhé době dokázal něco, co v podstatě už dlouhou dobu hlásá do světa. Nejde o to, co máte v ruce, nejde o to, co to má za hardware nebo z kolika prvků je složen objektiv, jde o to, co z toho vyleze za výsledek a ten tentokrát stojí opravdu za to. V následující galerii se můžete podívat na fotografie z Red Bull Ringu a jeho okolí. Mimochodem, pokud máte rádi motosport nebo chcete vzít děti někam, kde je celý den co dělat, je Red Bull Ring a celý Spielberg rozhodně zajímavá možnost a rozhodně stojí alespoň jednou za pár let za návštěvu.