V Alpách jsme vyzkoušeli, jak fotí iPhone 13 Pro ve tmě a nestačíme žasnout

V Tyrolsku ještě chvilku zůstaneme a zatím co v předchozím článku jste se měli možnost podívat na fotky z iPhone 13 Pro pořízené v této nádherné oblasti za denního světla, tentokrát se ponoříme do tmy. Pokud se vám zdá, že ve dne fotí iPhone 13 Pro perfektně, pak v noci je to ještě markantnější rozdíl oproti všemu, co doposud Apple předvedl a troufám si říct, že nejen Apple.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Víte, ještě dvěma lety nešlo udělat s iPhonem podobné fotky a pokud jste používali jen telefony od Applu, pak jste si zákonitě museli říkat, že na vytvoření nečeho podobného potřebujete buď zrcadlovku, nebo OMD, na kterých můžete nastavit expoziční čas. V předloňském roce pak přišel Apple s něčím, čemu říká noční režim a už tehdy to působilo opravdu zajímavě, ovšem k dokonalosti ještě dost chybělo. iPhone 13 Pro posunul noční focení na úroveň, která vám jako běžnému člověku, který fotí jen pro radost, pro kamarády nebo pro Instagram bude bohatě stačit a vynahradí vám fotoaparáty, u kterých jde nastavit expoziční čas. Samozřejmě, že jej nelze porovnávat se zrcadlovkou za desítky tisíc, ovšem když se podíváte na to, co s ním lze dokázat, no však posuďte sami v následující galerii.