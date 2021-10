Nejlepší vánoční dárky pro fanoušky Applu

Rok co rok se snažím vybrat vánoční dárky pro opravdové fanoušky Applu a to jak tělem, tak duší. Letos musím říct, že se nabídka rozšířila o opravdu zajímavé kousky a při psaní letošního výběru jsem sám musel párkrát sáhnout do kapsy pro platební kartu, protože například kostku ledu ve tvaru počítače prostě musím mít taky. Pokud máte ve svém okolí skutečného fanouška Applu, pojďte se spolu se mnou mrknout na to, čím jej letos můžete potěšit.

Obrazy s rozebraným iPhonem nebo Apple Watch

Pro mě osobně favorit letošních Vánoc pro každého fanouška jsou obrazy od společnosti Grid. Obraz vypadá skutečně fantasticky. Dřevěný rám, do kterého je vsazeno skutečné sklo, ukrývá produkt, který si sami vyberete rozebraný na základní součástky i s popisem jednotlivých dílů. V levém dolním rohu pak nechybí citát Steva Jobse s „jeho podpisem“. Měl jsem možná štěstí, že obraz přežil doručení až ze vzdálené Číny, ale nic nebylo poškozené, nic se neulomilo a vše vypadá zkrátka perfektně. Součástí balení jsou dokocnce dvě zatloukací hmoždinky a také lepidlo a plastová špachtle v případě, kdyby se nedej Bože něco cestou odlepilo. Pokud se chcete o obrazech Grid dozvědět víc, stačí podívat na náš článek Recenze Grid iPhone 4S: Pověste si na zeď jedinečný obraz s rozebraným iPhonem

Trička pro pravé Commandery

Klávesu Command zná každý, kdo kdy pracoval na počítači od Applu. Součástí klávesnice je od nepaměti a to navíc tou nejdůležitější, kterou na ni najdete. Pokud chcete být opravdový Commander a dát světu najevo, že máte rádi Apple, ale zároveň to udělat nápaditou formou, která vypadá mnohem lépe než trička s logem, které prodává sám Apple ve svém sídle, pak máte možnost. Stačí si koupit tričko Six Color Commander, na kterém najdete logo Coomand tvořené z jednotlivých Apple produktů. K dispozici je v různých tvarech, velikostech a střizích a to přímo zde.

Zachumlejte se do Applu

Je něco lepšího než se po těžkém dni zachumlat do deky a pustit si něco na Apple TV? Samozřejmě, že ano! Zachumlat se do Apple deky, respektive do deky, která odkazuje na legendární symboly Applu, které zná každý fanoušek velmi dobře. Společnost Throwboy, kterou fanouškům Applu není potřeba příliš představovat, si v letošním roce kromě plyšových polštářků připravila také deky. Vaše kolekce a fanouškovství tak může dostat zcela nový rozměr a do Applu se můžete doslova a do písmene zabalit. Navíc, kdo by nechtěl strávit noc s Finderem, že ano. Deky si můžete zakoupit přímo zde.

Kostka ledu v podobě počítače Apple

Hodit si do pití legendární počítač od Applu včetně hlášky Hello, která je s ním neodmyslitelně spojena, pobaví nejednoho fanouška. Silikonová formička s názvem Drink Different vám to umožní. Stačí do ni nalít vodu a dát na pár hodin do mrazničky. Formička je k dispozici v barvě nazvané Spacy Grey a jak sami autoři říkají, nejlépe se hodí takovou kostku ledu hodit do vašeho oblíbené bourbonu. Formičku na led Drink Different si můžete zakoupit přímo zde. Součástí balení jsou dvě formičky, takže můžete pít i s kamarádem.

Pro milovníky Applu a piva

Obaly na plechovky nebo lahve od piva, případně nealkoholických nápojů, zná každý fanoušek čehokoli. Jedná se o izolační obaly, díky kterým zůstane váš nápoj co nejdéle chladný a vás zároveň nestudí ruce. Společnost Twelve South, kterou fanouškům Applu nemusím představovat, vyrobila set šesti obalů, které jsou inspirovány Applem. Pokud umíte alespoň trošku anglicky a jste fanoušek Applu, pak budou obaly vtipnou záležitostí na každé zahradní párty, tedy za předpokladu, že nepozvete žádné Androiďáky, nebo možná právě naopak, dát kamarádovi s Androidem obal s nápisem Siri, I’ll have another, může být sranda. Obaly na lahve si můžete zakoupit přímo zde.

Jobs a Steve Jobs DVD na vaši poličku

Já vím, kdo by dnes stál o to dívat se na DVD, když si vše můžeme pustit v iTunes nebo na službách jako je HBO Go nebo Netflix. Mít však doma na poličce pěknou DVD krabičku s filmem o Stevu Jobsovi, navíc za cenu jedné malé kávy je povinnost pro každého fanouška! Po smrtí Steva Jobse vznikly dva hrané filmy o jeho životě, ten první nese název Jobs a hlavní roli v něm ztvárnil Ashton Kutcher, který předvedl opravdu mistrovské herectví. Druhý film nese název Steve Jobs a v hlavní roli se objevil Michael Fassbender. Film Jobs s Ashtonem si můžete zakoupit přímo zde. Film Steve Jobs pak přímo zde a navíc oba filmy stojí pouhých 79Kč.

Ponožky pro skutečné fanoušky Applu

Heel Tread je společnost, kterou není potřeba fanouškům automobilů příliš představovat. Pokud se však řadíte spíše mezi fanoušky Applu, pak věřte, že se jedná o firmu vyrábějící ponožky inspirované těmi nejslavnějšími vozy světa. Mezi ty v letošním roce zařadili také Porsche 935 K3 jezdící za barvy Applu sérii Le Mans. Duha, kterou Apple používal, je pro fanoušky spjata s touto společností dodnes a pokud jste skutečný fanoušek, máte to nyní možnost za 10€ ukázat všem, kteří se vám podívají na ponožky. Heel Tread jsou navíc poměrně kvalitní ponožky, které z 80 % tvoří bavlna. Více se dočtete přímo zde.

Inspire Mac Candle – svíčka s vůní Macu

Pokud jste pravý fanoušek, nechcete Apple jen vidět – chcete jej i cítit a to každý den. Právě proto společnost Twelve South vyvinula speciální svíčku Inspire Mac Candle, která svou vůní připomíná vůni, kterou cítíte při rozbalování nového počítače od Applu. Svíčka dokáže provonět váš pokoj až na 60 hodin a kromě vůně, jenž skutečně připomíná nový Mac, získáte také pěknou porcelánovou dózu, ve které je ukryta samotná svíčka. Svíčku jsme samozřejmě vyzkoušeli a poctivě ovoněli, na recenzi se můžete podívat přímo zde. Pokud máte ve svém okolí skutečného fanouška, který má od Applu už opravdu vše, a chcete jej potěšit něčím originálním, je Inspire Mac Candle jasnou volbou. Svíčku si můžete zakoupit přímo zde.

Volkswagen VW Caddy MK1 Apple Computer

Pokud chcete něco opravdu zajímavého, co bude vypadat dobře na poličce fanouška Applu, pak se zkuste podívat po modelech autíček v měřítku 1:18. Zatímco legendární Porsche 935 je dnes dostupné již jen v aukčních domech a jeho cena přesahuje deset tisíc korun, je zde jeden model, který můžete pořídit za tisícovku a parády udělá spoustu. Jedná se o speciální verzi Volkswagen VW Caddy MK1 inspirovanou počítači Apple Computer a právě oním legendárním Porsche 935, které jezdilo v barvách Applu. Model je možné zakoupit na nejrůznějších eshopech s autíčky nebo na ebay a obvyklá cena je okolo 40 dolarů. To se na první pohled může zdát jako celkem nízká cena, ale zpracování je opravdu skvělé. Ostatně podívejte se na naši recenzi na Volkswagen VW Caddy MK1 Apple Computer.

Vintage kousky Apple Computers

Mít na poličce nebo na stole vystavenou myš se stejným rokem výroby jako je rok, kdy jste se narodili není rozhodně k zahození. I když jste o něco starší ročník a Apple v té době ještě neexistoval, i tak si můžete dopřát některou z unikátních myší, klávesnic nebo čehokoli dalšího, co vás jen napadne. Jedná se o rozhodně zajímavý dárek zejména pro ty, kteří již mají opravdu vše a nechcete jim koupit jen tak nějakou další běžnou věc. Na eBay stačí zadat například Rare Apple mouse nebo Vintage Apple „něco“ a uvidíte, že si jistě vyberete od produktů za desítky dolarů až po opravdové exkluzivity, jako je originálně zabalená myš k Apple Lisa za více než deset tisíc dolarů. Pokud se bojíte nakupovat v zahraničí, stačí navštívit náš Apple bazar se sekcí pro sběratele, i tam se pár zajímavých kousků najde.