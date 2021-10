Kde je nejlevnější benzín či nafta: Tato aplikace vám poradí, kde seženete pohonné hmoty nejlevněji

Kde je nejlevnější benzín či nafta je fráze, kterou v poslední době vyhledává čím dál tím více lidí. Pokud totiž alespoň trošku sledujete dění ve světě, tak vám nejspíše neuniklo doslova brutální zdražování pohonných hmot, tedy jak benzínu, tak i nafty. Zatímco ještě před několika týdny jsme byli schopni litr paliva pořídit bez problémů pod 30 korun, tak v současné době už za jeden litr zaplatíte klidně 40 korun. V případě prémiových paliv je tato cena samozřejmě ještě vyšší. Pokud chcete na palivu ušetřit, stejně jako prakticky všichni ostatní, tak vám v tom může pomoci iPhone a aplikace iPumpuj.

Kde je nejlevnější benzín či nafta? Pomůže iPumpuj

Zdražení pohonných hmot rozhodně není nic příjemného – je totiž rozdíl, zdali za plnou nádrž zaplatíte například 1 400 korun, anebo 2 000 korun. To, že lidé chtějí na pohonných hmotách šetřit, tak rozhodně není ničím zvláštním. K ušetření můžete využít již zmíněnou aplikaci iPumpuj, která je mezi motoristy velmi známá. V rámci této aplikace funguje jakási síť řidičů, kteří si mezi sebou sdílejí ceny paliv na jednotlivých čerpacích stanicích. U prakticky každé čerpací stanice v Česku tak můžete zjistit aktuální cenu paliv, společně s dalšími informacemi – například o možnosti platby kartou či otevírací době. Aplikace každopádně obsahuje také databázi některých čerpacích stanic na Slovensku, v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku a dalších evropských zemích.

V praxi to tedy funguje tak, že řidič přijede na čerpací stanici a zkontrolujte aktuální cenu paliv s cenami v aplikaci iPumpuj. Pokud se ceny liší, tak záznam v iPumpuj řidič jednoduše upraví. Dost možná si nyní říkáte, že výše uvedený princip nemůže fungovat, jelikož zajisté není k dispozici tolik řidičů, kteří by se o aktualizaci dat starali. Opak je však pravdou, což mohu potvrdit hlavně z vlastní zkušenosti a z recenzí. iPumpuj využívá opravdu nespočet poctivých řidičů, kteří po každé návštěvě čerpací stanice cenu paliv kontrolují. Aplikaci iPumpuj využívám již několik měsíců a za tu dobu se zhruba v 90 % případů cena paliv vždy shodovala s realitou. A když se cena neshodovala, tak často maximálně o několik desítek halířů.

Rozhraní aplikace

Pojďme se nyní společně do aplikace iPumpuj podívat. Hned na začátek mohu zmínit, že je ovládání této aplikace nesmírně jednoduché. Prostředí je rozděleno prostřednictvím menu, které se nachází ve spodní části obrazovky, a to na celkově tři sekce. První sekce s názvem Čerpací stanice nabízí seznam všech čerpacích stanic, mezi kterými můžete vyhledávat, popřípadě si je můžete pomocí menu nahoře seřadit od nejbližších a nejlevnějších, kromě toho nechybí ani zobrazení oblíbených stanic. Přesunete-li se do sekce Mapa, tak si můžete zobrazit čerpací stanice na mapě. Ve třetí sekci Další se pak nachází nastavení aplikace.

Detail čerpací stanice, zaslání nových cen a nastavení

V případě, že na nějakou čerpací stanici klepnete, tak se vám objeví hned několik informací. V horní části najdete mapu s umístěním čerpací stanice a vaší polohou, níže se pak nachází ikony pro úpravu informací o stanici, dále přidání do oblíbených a zapnutí navigace. Pod těmito ikonami najdete doplňující informace (platba kartou, otevírací doba, typy paliv apod.) a níže už pak najdete cenu všech dostupných paliv, společně s informacemi o poslední aktualizaci cen. Pokud byste se chtěli zapojit a aktualizovat ceny, jelikož se liší, tak stačí vpravo nahoře klepnout na Zaslat ceny.

Přepnete-li se do sekce Další, tak se vám zobrazí datum poslední aktualizaci databáze paliv. Pokud byste chtěli data aktualizovat znova ručně, tak stačí klepnout na Aktualizovat ceny paliva. Níže si pak můžete nastavit preferované palivo, které se bude zobrazovat u čerpací stanice bez nutnosti rozkliknutí detailů (nativně Natural 95). Dále si můžete nastavit interval automatické aktualizace databáze, popřípadě si můžete nastavit filtr určitých čerpacích stanic a další.

Kde stáhnout iPumpuj?

Aplikace iPumuj je k dispozici ke stažení naprosto zdarma, stejně tak je zdarma i používání. Pokud se však chcete alespoň trochu odvděčit, tak můžete pravidelně aktualizovat ceny paliv na čerpacích stanicích, které míjíte, čímž pomůžete ostatním řidičům.

Aplikaci iPumpuj stáhnete zdarma zde