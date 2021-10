Recenze macOS Monterey: Povedená evoluce macOS Big Sur

Apple před několika měsíci na vývojářské konferenci WWDC21 představil zbrusu nové verze svých operačních systémů. Dočkali jsme se iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Ihned po skončení konference Apple uvolnil první beta verze zmíněných systémů, prvně pro vývojáře a následně i pro klasické testery. Co se pak týče veřejného vydání, tak k tomu došlo před několika týdny, avšak bez macOS 12 Monterey. Právě na tento systém jsme si ještě museli počkat nějakou dobu navíc, každopádně jsme se dočkali – Apple totiž macOS 12 Monterey pro veřejnost vydal včera večer. V redakci macOS Monterey testujeme již od první vývojářské beta verze, tedy několik měsíců. Pojďme se v této recenzi podívat na to, jaký tento systém vlastně je.

Povedená evoluce macOS Big Sur

Pokud patříte mezi uživatele jablečných počítačů delší dobu, tak zajisté víte, že největší designový skok za poslední léta přišel při přechodu z macOS Catalina na macOS Big Sur. Apple se při této aktualizaci rozhodl vzhled macOS přiblížit vzhledu iPadOS a rozhodně se mu to povedlo. Došlo tedy k zakulacení všech hran, systém je celkově modernější, barevnější a oku lahodící (tedy pro většinu uživatelů). Pravdou je, že vzhledové rozdíly mezi macOS Big Sur a macOS Monterey byste však hledali jen marně. Po stránce designu jsme se tedy nedočkali prakticky žádných změn a všeobecně lze macOS Monterey považovat spíše za jakousi příjemnou evoluci macOS Big Sur, která přichází především s funkčními vylepšeními – pojďme se na ně podívat.

Soustředění patří zvláštní odstavec

Mezi jednu z největších novinek patří bezesporu režimy Soustředění. Ty jsou k dispozici napříč všemi jablečnými produkty a jedná se o funkci, na kterou mnoho uživatelů jablečných zařízení čekalo opravdu dlouho. Soustředění tedy přímo nahrazuje původní Nerušit – a nutno zmínit, že mu to jde opravdu dobře. V Soustředění si můžete vytvořit hned několik různých režimů, které si následně můžete přenastavit podle svého gusta. Nastavit si můžete, která aplikace vám bude moci odesílat oznámení, popřípadě který kontakt vám bude moci zavolat. Nechybí ani nespočet dalších možností, například můžete ostatním kontaktům v aplikaci Zprávy zobrazit, že zrovna máte zapnutý režim Soustředění, díky čemuž budou vědět, že jim nejspíše ihned neodpovíte na zprávy.

V případě, že se přesuneme do praxe, tak si například vytvoříte pracovní režim. V tom si nastavíte, že se vám budou moci dovolat jen vybrané kontakty a oznámení vám přijde pouze z aplikací, které při práci využíváte. Díky tomu si můžete být jistí tím, že se budete soustředit a nic vás nebude rozptylovat. Vytvořit si následně můžete například režim pro domácí poválení, režim pro učení, spánek, řízení, hraní her… možností je nespočet A všechny tyto režimy si můžete zvlášť upravit podle svého gusta. Skvělé je to, že se režimy soustředění, včetně jejich stavu, synchronizují napříč všemi vašimi zařízeními. Pokud tedy nějaký režim vytvoříte či (de)aktivujete třeba na iPhonu, tak dojde k jeho vytvoření či (de)aktivaci i na Macu, Apple Watch a iPadu.

Letos je to o nových funkcích

Jak už jsem zmínil výše, tak macOS Monterey přináší především nové funkce a jedná se o povedenou evoluci macOS Big Sur. Jednotlivé nové funkce jsou tedy spíše minoritní, každopádně rozhodně dokáží potěšit. Co se týče Zpráv, tak si velmi pochvaluji lepší zobrazení vícero fotografií, které někomu odešlete. Ty se nově nezobrazí jedna po druhé, ale v pěkném vějíři, což je o dost lepší. A pokud si budete potřebovat cokoliv poznamenat, tak k tomu můžete využít funkci Rychlé poznámky. Tuto rychlou poznámku aktivujete tak, že stisknete klávesu Command, a poté přejedete kurzorem do pravého spodního rohu (lze přenastavit). Zobrazí se vám lísteček, do kterého následně můžete psát jakékoliv vaše poznámky. Kromě textu do této poznámky lze vložit třeba odkaz, obrázek a mnoho dalšího. Následně se tato rychlá poznámka uloží přímo do aplikace Poznámky, popřípadě si ji stejným způsobem můžete opětovně otevřít.

A u Poznámek jako takových ještě zůstaneme. V těch se Apple letos rozhodl vylepšit především možnosti sdílení. Pokud tedy poznámku začnete s někým sdílet, tak si konečně můžete zobrazit přehlednou historii úprav, abyste věděli, na čem dotyčný jedinec pracoval. Poznámky se tak konečně stávají perfektní aplikací i pro profesionální sféru. V Poznámkách můžete využít také značky, kterými lze sdružit více poznámek pod konkrétní značku a jednoduše je zobrazit. Perfektně pak funguje i AirPlay na Mac, kdy jste schopni Mac využít jakožto klasickou obrazovku pro přehrávání obsahu například z vašeho iPhonu či iPadu. Zapomenout nesmíme ani na bezpečnostní funkce, díky kterým jste schopni se na internetu cítit ještě více bezpečně. Private Relay, potažmo Soukromý přenos, dokáže kompletně zamaskovat vaši identitu – osobně tuto funkci využívám již od samého začátku a opravdu funguje skvěle, byť tedy v určitých situacích je nutné ji deaktivovat, což naštěstí není nic hrozného. Private Relay je k dispozici pro všechny uživatele s iCloud+, tedy pro všechny jedince, kteří si předplácí iCloud.

Zdroj: Apple

Samotný odstavec bych rád věnoval ještě i aplikaci FaceTime, kterou je konečně možné, stejně jako Poznámky, využívat také v profesionálnější sféře. FaceTime totiž nově mohou využít i uživatelé, kteří nemají jablečné zařízení, a to díky odkazu, pomocí kterého je možné se k hovoru připojit jediným klepnutím. Pokud dotyčný otevře odkaz na Apple zařízení, tak se mu přímo otevře aplikace FaceTime, jestliže na něj klepne v Androidu či Windows, tak se přesune do webového rozhraní FaceTime, které funguje velmi dobře. Díky odkazům také odpadá nutnost znát telefonní číslo dotyčného jedince, kterého chcete do hovoru přidat. Zkrátka a jednoduše, FaceTime může konečně využívat opravdu každý, stejně jako například Microsoft Teams či Google Meet apod.

Některé funkce však stále chybí

Pokud náš magazín čtete pravidelně, tak zajisté víte o množství dalších funkcí, které měly být součástí macOS Monterey. Rozhodně jsme na ně nezapomněli, každopádně jsme je ale do hlavní části této recenze nevložili. Možná se ptáte na důvod, který je jednoduchý – některé hlavní funkce z macOS Monterey totiž ještě nejsou k dispozici. Jedná se především o Universal Control, pomocí kterého budeme schopni ovládat Mac a iPad společně pomocí jedné klávesnice a myši či trackpadu. Pro aktivaci Universal Control bude stačit, když obě zařízení položíte vedle sebe a rázem budete moci pracovat na obou zároveň. S tím pak přijde také možnost přesouvání souborů a dalších věcí napříč jednotlivými zařízeními pomocí táhni a pusť. Zkrátka a jednoduše, jako byste měli připojený externí monitor, akorát se jedná o plnohodnotné zařízení, které následně můžete vzít a jednoduše s ním kamkoliv odejít. Apple u Universal Control uvádí dostupnost někdy na podzim, tak snad se dočkáme dříve, než poslední podzimní den.

Kromě Universal Control chybí v macOS Monterey například ještě další skvělé funkce z FaceTime. Jedná se především o funkci SharePlay, díky které budete se svými kamarády či rodinou schopni společně a zároveň sledovat videa či poslouchat hudbu, pokud zrovna nebudete fyzicky u sebe. Tato funkce je jednou z nejvíce očekávaných funkcí nových systémů a bohužel na ni Apple stále pracuje. Tak stejně nám chybí i možnost pro sdílení obrazovky, což je opět další z funkcí, kterou umí prakticky všechny konkurenční komunikační aplikace a FaceTime prozatím nikoliv.

Resumé

Co se týče finálního zhodnocení, tak si myslím, že je macOS Monterey velmi dobrou aktualizací. Zcela upřímně jsem rád, že macOS Monterey ve své první verzi funguje dobře i co se stability týče, což se nedalo říci o prvních verzích minulých systémů macOS. Tak jako tak si ale už několik dlouhých let stojím za tím, že by měl Apple vydávat jednu aktualizaci macOS za dva roky. Jednak opět macOS Monterey nestihl připravit tak, abychom se jej mohli dočkat společně s ostatními systémy, a jednak novinek není úplně mnoho. Myslím si, že by macOS Monterey rozhodně více slušelo označení macOS 11.5 Big Sur. Tento názor se mnou sdílí více uživatelů, bohužel však k tomuto řešení Apple nejspíše nepřistoupí, což je škoda. Jak jsem ale řekl, rozhodně je fajn, že macOS Monterey funguje i ve své první verzi velmi dobře, tudíž se rozhodně nebojte instalace – ba naopak vám ji rozhodně mohu doporučit.