Recenze Apple Watch Series 7: Poněkud zvláštní ročník

Když jsme si na začátku podzimu rozdělovali v redakci potenciální recenze, Apple Watch Series 7 nesměly na mém seznamu jakožto dlouholetému fanouškovi chytrých hodinek od Applu chybět. A jelikož jsem si s nimi mohl poslední více než týden intenzivně hrát a tedy si všechny jejich slabé i silné stránky vyzkoušet na vlastní kůži, nezbývá než jít s jejich hodnocením ven. Pohodlně se tedy usaďte, recenze Apple Watch Series 7 je tu.

Design

Přiznám se, že když Apple ukázal na své zářijové Keynote první záběry nových Apple Watch Series 7, byl jsem jako opařený. Prakticky celý svět totiž počítal díky nepřebernému množství úniků s výrazným redesignem, kterému měly vévodit ostré hrany podobné těm, které Apple v současnosti využívá u iPhonů, iMaců M1 či většiny iPadů. Nic takového se však nekonalo a hodinky dorazily v prakticky stejném designu jako v předešlých třech letech. Apple se sice nechal na Keynote i po ní několikrát slyšet, že hodinky mírně redesignoval jiným zaoblením rohů a displeje, ale zcela upřímně, designové změny oproti předešlým generacím na nich zkrátka absolutně nevidím. Na svém zápěstí nosím pro představu už dva roky Apple Watch Series 5 a ty jsou novým Series 7 zkrátka podobné jako vejce vejci. Rozhodně tedy nepočítejte s tím, že “sedmičky” na vašem zápěstí někdo pozná “na první dobrou”. Pokud nebudou v zelené barvě, která je pro letošní rok exkluzivní, není pro rozpoznání šance. Kromě zelené pak můžete vybírat ještě z temně inkoustové, hvězdně bílé, modré a červené v hliníkových verzích a grafitově šedé, stříbrné a zlaté v ocelových verzích.

Mně na testy přistála konkrétně větší temně inkoustová varianta, kterou musím subjektivně zhodnotit jako opravdu povedenou. Oproti mé vesmírně šedé ze Series 5 je nový odstín výrazně tmavší, díky čemuž působí celistvějším dojmem, jelikož se černý displej daleko lépe sjednocuje s tmavým hliníkovým (a relativně lesklým) tělem. Za barvu tedy musím dát Applu palec nahoru, byť se jedná jednak o ryze subjektivní hodnocení a jednak o svým způsobem drobnost, která nehraje žádnou velkou roli. Co se pak týče velikosti, jsem zvyklý vždy na větší modely Watch a tudíž jsem si od Mobil Pohotovosti nechal poslat 45 mm variantu s tím, že jsem před rozbalením tak nějak čekal, že rozdíl alespoň trochu poznám. Když jsem však hodinky nasadil na zápěstí, měl jsem z nich rozměrově naprosto stejný pocit jako ze Series 4, 5 či 6. Pokud vám tedy rozměry starších Watch sedí, nemusíte se obávat, že by milimetr navíc u každé velikostní varianty (k dispozici je rovněž menší 41mm varianta nahrazující předešlou 40mm) tělo nějak výrazně zvětšil – absolutně si toho totiž nevšimnete. Zda je to škoda či nikoliv už nechám na každém z vás.

Displej

Letošní Apple Watch se točí celé kolem upgradovaného displeje, který se dočkal jednak výrazného zvýšení odolnosti a jednak – a to oceníte daleko více – výrazného zúžení rámečků. Nebudu vás zde zbytečně zahlcovat procenty, protože těch Apple vychrlil v posledních týdnech tolik, že se v nich nejeden z nás už ztratil, a proto “jen” řeknu, že rozdíl mezi šířkou rámečků starších modelů a letošní generace je jedním slovem markantní. Doma mám jak Series 5, tak i Series 3 a upřímně je skoro až neuvěřitelné vidět, kam se Apple displejově dokázal za pouhých pár let posunout. Apple Watch Series 7 působí díky úzkým rámečkům kolem obrazovky velmi moderním a celkově svěžím dojmem, který zkrátka baví a dělá radost. Bohužel však ani zde není vše zlato, co se třpytí. Po delším používání si člověk tak nějak uvědomí, že krásný displej s minimálními rámečky je sice super, ale celkovou využitelnost hodinek to vlastně příliš nikam neposouvá, protože aplikace využíváte vlastně stále pořád stejně, byť na ně vidíte trochu lépe. Spíš než funkční prvek bych tak užší rámečky označil za estetickou vzpruhu, která je rozhodně fajn a hodinkám sluší, byť jí zkrátka každý neocení. Pokud jste například stejně jako já zvyklí nosit černé ciferníky kvůli úspoře baterky, pak vězte, že užší rámečky přestanete vnímat skoro hned, protože s nimi jednoduše přijdete do styku velmi zřídka. Celý watchOS je totiž koncipován do tmavých barev, takže úzké rámečky úplně nevyniknou. Na druhou stranu na barevných cifernících, portrétech a tak podobně vypadají rámečky bombasticky a člověk holdující tomuto stylu podobné hodinky na ruce zkrátka chce.

Větší displej v kombinaci s úzkými rámečky s sebou měl přinést i plnohodnotnou klávesnici využitelnou pro zadávání textu přímo přes displej hodinek. Jak už jsem ale psal ve svých prvních dojmech, Apple se tak nějak zapomněl zmínit o tom, že je funkce omezená jen na některé země a že Česká republika mezi ně nepatří. Jasně, možnost přidat si klávesnici na hodinky existuje a není ve výsledku nikterak těžká. Bohužel ale není ani příliš využitelná, protože se negativně podepíše na iPhonu. Abyste totiž klávesnici na Apple Watch zaktivovali, je potřeba si na spárovaném iPhonu přidat anglickou verzi a tu následně na hodinkách využívat. Háček je však v tom, že jakmile si na iPhone přidáte k české i další klávesnici, přesune se vám ikona emoji z levého spodního rohu do klávesového pole a emoji v rohu nahradí glóbus pro přepínání klávesnic. Člověk využívající často emoji si tak bude rázem užívat neustálé přepínání klávesnice z české na cizí, což s sebou přináší komplikace ve formě oprav českých slov na cizí skrze autokorekce. Kvůli psaní na Apple Watch si tak rázem zkomplikujete i psaní na iPhonu, což úplně ideální recept alespoň v mých očích zkrátka není.

Klávesnici jsem se snažil na hodinkách testovat dlouhodobě i přes výše popsané úskalí, ale ani za dobrý týden tohoto masochismu jsem sám sebe vnitřně nepřesvědčil o tom, že to má smysl. Psaní na iPhonu je tímto upgradem poznamenané opravdu dost a pokud toho potřebujete denně odkomunikovat přes telefon tolik co já, bude vás občasná autokorekce extrémním způsobem vytáčet – tím spíš, když s tím samým problémem budete bojovat i na Apple Watch. I zde totiž samozřejmě autokorekce valí a vaši češtinu bude celkem solidně kosit. Z krátkých několikavteřinových zpráv se tak rázem stanou dlouhé tisíckrát opravované zprávy, které vás znechutí natolik, že pro jejich zaslání snad raději vytáhnete z kapsy iPhone a nacvakáte vše rychleji na něm. Není to však jen autokorekce, co je u klávesnice tak trochu peklo. Její rozměry jsou opravdu malé – výrazně menší, než jak působí na produktových fotkách Applu. Trefit se do jednotlivých písmen je tak mnohdy dost oříšek a proto si úplně nemyslím, že byste byli na hodinkách schopni za chůze vyřídit pár zpráv bez toho, ani byste z kapsy vytáhli telefon. Přitom přesně po tomto jsem prahl po představení hodinek extrémně a bylo to popravdě vlastně to jediné, co mě přimělo o nich přemýšlet.

Předešlé řádky sice zní jako tvrdá kritika, ale musím říci, že je tak vlastně ani vnímat nelze. Klávesnice totiž funguje ve své podstatě velmi dobře a spolehlivě. Jen je u ní zkrátka nutné brát v potaz to, že je tvořena pro psaní doplňované našeptáváním, kdy tedy teoreticky stačí napsat vždy jen prvních pár písmen a pak už si nechat zbytek automaticky doplnit. Kdybychom tedy žili v zemi, kde je tohle všechno podchyceno, myslím si, že bychom skákali do stropu a hodinky milovali. Holt se ale nyní nedá dělat nic jiného než se modlit v to, ať se to výhledově změní. Co mě však v souvislosti s klávesnicí štve daleko více, je to, že se Apple zkrátka neobtěžoval svět upozornit na to, že se bude jednat o funkci omezenou na určité trhy. Přitom v minulosti v jeho tiskových zprávách informace o omezenosti nechyběly nikdy, takže člověk z nadšení vystřízlivěl takřka hned po odhalení dané novinky. Toto jednání mi přijde z jeho strany opravdu hloupé a do značné míry zavádějící. I já bych si Series 7 kupoval s přesvědčením, že mi v nich dorazí plnohodnotná česká klávesnice, kterou budu moci využívat ke komunikaci, což by se však nestalo.

Dost ale bylo kritiky, přejděme raději zase na pozitivnější notu a to konkrétně poslední z větších upgradů displeje. Tím je vyšší jas u režimu Always-on při používání hodinek v interiéru. S podobným, byť méně výrazným upgradem, dorazil Apple už loni u Series 6 a letos se v tomto směru pochlapil ještě více. Výsledek je opravdu slušný. Always-on zobrazení je totiž oproti předešlým generacím hodinek opravdu jasnější a byť se nejedná vyloženě o extrém, musím říci, že i tak je tento upgrade ku prospěchu věci. Data z displeje jsou díky tomu lépe čitelná a vy tak ušetříte zbytečná zvedání či natáčení zápěstí. I malé krůčky tedy holt občas stačí, jen musí být provedeny na správným místech.

Výkon, výdrž a nabíjení

Jelikož je srdcem letošních Apple Watch stejný čip, který Apple použil v Series 6 a 5, není žádným překvapením, že se hodinky z hlediska výkonu oproti předešlým generacím absolutně neliší. Osobně si úplně nemyslím, že je to nějaký velký problém, protože “pětky” i “šestky” jsou rychlé až až a moc mě nenapadá, kde by mě rychlostně v rámci systému a aplikací zklamaly. Vše totiž vždy nabíhá instantně či maximálně s několikasekundovým načítáním. Series 7 jsou tedy v tomto směru pomyslným standardem posledních let, který je ale na velmi vysoké úrovni a tedy jej nelze vnímat v žádném případě negativně. Co mě ale trochu štve, je bootovací čas, který mi přijde na dnešní dobu zkrátka extrémní. Jasně, moc často člověk hodinky asi nevypíná či nerestartuje, ale když už k tomu dojde, nezlobil bych se, kdyby naběhly podobně rychle jako třeba iPhone. Nyní na ně člověk čeká opravdu dlouho a mnohdy už má skoro až pocit, že se musela stát nějaká chyba a hodinky se při startu zasekly.

Za určité zklamání musím označit výdrž hodinek na jedno nabití. Apple se sice na Keynote nezmiňoval, že by se měl tento aspekt zlepšit, ale popravdě jsem tak nějak vnitřně doufal, že se tak stane. Bohužel, nic takového se ale opět nekoná. Smiřte se tedy s tím, že vám hodinky vydrží nabité jeden den s tím, že pokud je budete zatěžovat méně (například si skrze ně nebudete monitorovat sportovní tréninky či provádět úkony spojené s GPS), dostanete se zhruba na den a půl. Veselé to s výdrží není ani v případě používání LTE, které je na Series 7 stejným žroutem baterky jako u Series 6. Pokud vyběhnete jednou za den na hodinku ven bez telefonu a za tuto dobu přes hodinky vyřídíte pár zpráv či několikaminutových hovorů, na jednodenní výdrž stále dosáhnete (respektive já na ni dosahoval vždy). Pokud byste ale vyrazili ven na celé odpoledne a spojení se světem řešili jen přes LTE modem v hodinkách, pak se bez nabití po několika málo hodinách neobejdete. Vždy sice záleží na aktivitě, v případě LTE je však i malý zápřah mobilních dat brutálním vysavačem energie.

Co se Applu nepodařilo nahnat na výdrži baterie, to zvládl dohnat na jejím nabíjení. Hodinky nově podporují rychlonabíjení, kdy podle slov Applu zvládnete pomocí dostatečně výkonného adaptéru spolu s vhodným nabíjecím kabelem nabít Watch z 0 na 80 % za 45 minut. Příjemně mě potěšilo, že v praxi je tento čas zpravidla ještě lepší, jelikož jsem se většinou dostával dokonce pod 40 minut. Plného nabití se pak při použití rychlonabíjení dočkáte zhruba za hodinu čistého času, což není rozhodně špatný výsledek. Jen pro představu, Series 5 nabíjím zhruba o půl hodiny déle, což už je znát. U tohoto upgradu se nicméně sluší dodat, že i nad jeho využitelností by se dalo polemizovat, jelikož například uživatelé nabíjející své Watch přes noc jej absolutně neocení. Na druhou stranu ale chápu, že uživatelé, kteří si přes Watch měří svůj spánek podobně rychlé nabíjení zkrátka ocení, protože díky němu dokáží své hodinky “nakrmit” na další den provozu včetně měření spánku i přes pouhou večerní sprchu.

Víc toho (bohužel) není

Ani nevíte, jak moc rád bych napsal, že další novinkou Apple Watch Series 7 je to a tamto. Bohužel, nic dalšího, co by stálo za řeč už ale napsat nemůžu. Nikoliv proto, že by se mi již nechtělo, ale zkrátka proto, že hodinky už nic zajímavého nepřináší. Disponují totiž vším, čím předešlé modely a to trochu překvapivě ve zcela stejném formátu. Pokud jste tedy doufali například v upgrade zdravotních senzorů, zvuku či čehokoliv jiného, doufali jste marně. Se staršími modely jsem funkce ze Series 7 srovnával snad všechny a ani jedna zkrátka nefunguje lépe nebo obecně jinak. Žádný rozdíl nepociťuji třeba ani z haptiky či odezvy bočního tlačítka a digitální korunky. Vše působí zkrátka tak, jako by to vše Apple chrlil na jedné výrobní lince, na jejímž konci měl krabici s popiskem Series 4 + 5 + 6 + 7 a na montážních linkách z ní montérům montujícím jednotlivé modely vždy pár kilo univerzálních součástek odsypal.

Resumé

Hodnocení Apple Watch Series 7 je pro mě letos skutečně tvrdým oříškem, možná tím nejtvrdším letošního roku. Novinka je sice v mých očích na jednu stranu opravdu skvělá, ale na druhou stranu stejně tak skvělá jako byla loňská či předloňská generace. Jasně, něco málo navíc oproti nim Series 7 mají, ale přijde mi, že rozdíl mezi nimi a Series 6 je o poznání menší než mezi Series 6 a Series 5, přičemž už tehdy jsem nadával na to, že skok je malý. Doba se navíc neustále posouvá a to, co stačilo před dvěma lety, dnes již stačit nemusí či je to minimálně na hraně. Na mysli mám třeba výdrž baterie, která mě sice neuráží a ani neomezuje, ale na druhou stranu plně chápu ty uživatele, kteří Apple Watch s jednodenní výdrží zkrátka nechtějí a čekají, až na jedno nabití “pofičí” alespoň tři dny.

A právě již jakási vyčpělá či chcete-li okoukaná skvělost letošních Apple Watch mě nutí přemýšlet nad tím, pro koho je podobný model vlastně vůbec vhodný. Pro majitele Series 6 určitě ne, pro Series 5 taktéž ne a upřímně si nemyslím, že má co nabídnout majiteli Series 4 (nepočítám-li Always-on, kterým ale disponují i Series 5 a 6). Pokud vlastníte starší modely Apple Watch, pak věřím, že při přechodu na Series 7 zažijete opravdu velký skok, ze kterého budete v sedmém nebi. Ale ruku na srdce, pokud skočíte z “dvojek” či “trojek” třeba “jen” na Series 5 či 6, budete v sedmém nebi také. Rozdíly mezi posledními ročníky Apple Watch jsou zkrátka minimální a já upřímně doufám, že je tomu letos tak naposled. Nákup letošní generace Apple Watch si totiž nedokážu obhájit ani já sám před sebou a to jsem opravdovým fanouškem.

