Unboxing Apple Watch Series 7 v podání LsA

Je pátek 15. října, což znamená pro fanoušky Applu a zejména pak jeho Apple Watch jediné – startují prodeje nových Series 7 představených na nedávné Keynote. Jedny “sedmičky” se podařily jako již tradičně ulovit i do naší redakce a jelikož mám tento produkt již roky skutečně rád, vyšlo jeho testování na mě. Ještě, než se do něj pustím “na ostro” si však pojďte společně se mnou nové Apple Watch Series 7 rozbalit v našem LsA unboxingu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

S trochou nadsázky by se dalo říci, že balení je odrazem samotných hodinek. Ty se totiž změnily oproti předešlé generaci jen minimálně a totéž ve výsledku platí i o jejich balení. Apple vsází i letos na dvě krabičky, kdy v jedné je řemínek a ve druhé pak samotné tělo hodinek spolu s nabíjecím kabelem a manuály. Obě krabičky jsou pak spolu “svázány” pomocí papírového obalu, který je z vnějšku bílý a zevnitř potisknutý nejrůznějšími kombinacemi Apple Watch.

Nám do redakce dorazila konkrétně LTE verze inkoustových Apple Watch s tmavým řemínkem ve 45 milimetrech. Cena této konfigurace je konkrétně 14 590 Kč s tím, že pokud byste si vystačili jen s GPS verzí (což si mnoho lidí vzhledem k tomu, že LTE podporuje zatím jen T-Mobile pravděpodobně vystačí), zaplatíte 11 790 Kč. Ceny tedy nejsou ani v jednom případě nikterak přestřelené. Co se pak týče samotného balení hodinek, to opravdu ničím nepřekvapí. Řemínky jsou totiž baleny tak jako byste si je kupovali samostatně – tedy v úzké krabičce vsazené do prolisovaného papíru. Tělo je pak také vloženo v papírovém prolisu s tím, že je chrání ochranný měkký obal – tedy stejný prvek jako v předešlých letech. Zatímco manuály se žádného upgradu nedočkaly, nabíjecí kabel je oproti dřívějšku trochu jiný. Namísto bílého plastového těla totiž nyní disponuje tělem z matného stříbrného hliníku, díky čemuž tak skvěle ladí s MagSafe nabíječkou pro iPhony.

