Naše první dojmy z Apple Watch Series 7

Dnes ráno se začala (nejen) v České republice prodávat nová generace Apple Watch. A jelikož jedny doputovaly i do naší redakce, ve které jsem si jich ujal já, v následujících řádcích vám vylíčím mé první dojmy po pár hodinách hraní si s nimi.

Abych byl upřímný, od Series 7 jsem toho čekal opravdu málo. Po pár hodinách hraní si s nimi ale musím říci, že jsem měl i přesto má očekávání přehnaná. Že to zní zvláštně. Uznávám, ale přesně takový – tedy zvláštní – pocit mám i ze samotných hodinek. Když jsem je rozbalil, tak nějak jsem čekal, že si rozdílu ve velikosti a designu mezi nimi a Series 5, které nosím spokojeně na zápěstí, zkrátka všimnu. Objektivně musím však říci, že nikoliv. Přestože jsou Series 7 větší než mé “pětky” a měly by mít i trochu jinak řešené rohy kvůli odolnosti, pravdou je, že vypadají tvarově prakticky stejně jako starší modely. Jediné, čeho si člověk musí na první pohled všimnout, je jiná barva. Já konkrétně dostal do ruky inkoustovou verzi, která je v porovnání s vesmírně šedým hliníkem ze Series 5 výrazně tmavší a totéž platí i při jejím porovnání se Series 3, které mám rovněž k dispozici. Inkoustová je skoro až do černa, díky čemuž hezky splývá s černým displejem. Hodinky proto působí celistvějším dojmem, což se mě osobně líbí. Je ale třeba říci, že hodnocení barvy je ryze subjektivní záležitostí a jsem si proto jist, že někomu tmavší tělo sedět nebude.

Nejvíce jsem se u nových Apple Watch těšil na softwarovou klávesnici, která na nich však při standardním nastavení iPhonu na “český” nenachází. Pokud si s nastavením pohrajete a přidáte do iPhonu klávesnici anglickou, dostanete jí i na Watch a můžete jí využívat. Konkrétně stačí přidat na telefonu do vašich klávesnic anglickou verzi a je hotovo. Je tu ale problém. Jakmile tak totiž učiníte, podepíše se tento upgrade na komfortu při psaní zbpráv i na iPhonu. Pokud totiž rádi využíváte emotikony přes ikonku emoji vedle ovládací lišty v levém spodním rohu, narazíte na to, že budete po tomto upgradu budete místo emoji přepínat klávesnici, jelikož se na místo ikony emotikonu přesune přepínač pro klávesnice. Takže ano, klávesnici na Watch “nacpete”, ale stojí to ve výsledku vůbec za to? Pro mě osobně úplně ne.

Vyloženě nadšený nejsem ani z jasnějšího Always-on displeje v interiéru. Apple sice na svých stránkách hovoří až o 70% jasnějším zobrazení informací, ale budu-li upřímný, v porovnání se Series 5 (tedy prvními Watch s funkcí Always-on) tu nějaký výrazný rozdíl nevidím. Ano, Always-on na Series 7 je v interiéru opravdu o něco jasnější, ale rozhodně bych neřekl, že se jedná o takový rozdíl, který by stál za pozornost, natož za prezentaci na Eventu. Pokud jste si tedy doposud v pohodě vystačili s Always-on ve formě, kterou nabízely Series 5 či 6, nemyslím si, že pro vás budou Series 7 nějakým přínosem.

Pokud vás zajímá rychlost novinky, ani zde vás nepotěším. Přestože mají Series 7 dle popisu na webu Applu čip S7, pravdou je, že se jedná o tentýž čip, co tepe v Apple Watch Series 5 a 6 – tedy alespoň podle Xcode, ve kterém mají všechny čipy stejné označení a specifikace. Už z těchto řádků je vám tak asi jasné, jak na tom novinka je. Ano, svižnost jí v žádném případě nechybí a procházení systému je díky tomu radost. Je to však stejná radost jako v případě systému na Apple Watch Series 5, SE či 6. Stejnou dobu trvá samozřejmě i zapínání, párování a vůbec vše, na co si jen vzpomenete.

Jak tedy novinku po pár hodinách používání zhodnotit? Abych byl upřímný, cítím značné rozčarování a zklamání. Přijde mi, že letošní model je snad ještě slabší než ten loňský, přičemž už ten mi přišel z hlediska přechodu ze starších modelů nesmyslný. Tak nějak jsem doufal, že když si novinku osahám a vyzkouším, s trochou štěstí pochopím její smysl, nadchnu se z ní a třeba jí kromě vychválení v prvních dojmech a recenzi začnu na svém zápěstí nosit místo Series 5. První hodiny se Series 7 mě ale naopak utvrdily v tom, že pro mě jakožto majitele starších Watch novinka smysl v žádném případě nemá, jelikož jednoduše nepřináší nic, co by – byť jen malinko – stálo za řeč. Na finální hodnocení si ale ještě nějaký čas určitě nechám.

