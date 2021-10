Apple si může oddychnout. Hackeři, kteří mu ukradli schémata MacBooků Pro, dostali tvrdě přes prsty

Pamatujete si na letošní léto a spousty uniklých informací o nové generaci MacBooků Pro, o které se postarali hackeři ze skupiny REvil? Velmi pravděpodobně ano. Materiály, které hackeři získali od předního dodavatele Applu, společnosti Quanta, totiž tehdy plnily internet pěkných pár dní a o nových Macích toho prozradily extrémně mnoho. A mohly toho prozradil mnohem víc i o dalších produktech z dílny kalifornského giganta. Hackerům se totiž podařily údajně odcizit i další materiály, za jejichž nezveřejnění vyžadovali od Applu výkupné ve výši 50 milionů dolarů. Jen pár týdnů po útoku se však po hackerské skupině slehla zem a nikdo o ní až doposud neslyšel. To se však nyní mění.

Podle důvěryhodných zdrojů agentury Reuters si totiž v posledních týdnech na hackery z REvil došláplo hned několik vládních agentur z celého světa s jediným cílem – co nejvíce narušit jejich softwary a v ideálním případě je vyřadit úplně z provozu, což mělo skupině znemožnit další útoky. Ačkoliv zásahy proti REvil podle dostupných informací stále probíhají, zdroje Reuters tvrdí, že již nyní se podařil kybernetickým expertům vládních agentur sítě hackerské skupiny narušit natolik, že jsou v mnoha případech zcela vyřazeny z provozu a jejich oprava má být extrémně složitá. Díky tomu by se tak svět v čele s Applem neměl útoků s cílem škodit pod výhružkou výkupného minimálně po dobu několika následujících měsíců bát s tím, že pokud se vládním agenturám podaří zásah dotáhnout ke zdárnému konci, čistě teoreticky by to mohlo pro REvil znamenat zánik.